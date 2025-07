Német Iparszövetség: „katasztrofális” az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámmegállapodás

A BDI közleménye szerint " a megállapodás nem a megfelelő kompromisszum, és katasztrofális jelzést küld az Atlanti-óceán mindkét partján szorosan összefonódó gazdaságoknak" - fogalmaz a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) közleménye.

Vámháború - Katasztrofális a 15 százalékos tarifa / Fotó: Shutterstock

Az EU a szervezet szerint "fájdalmas" vámokat fogad el, mert

még egy 15 százalékos vámtétel is jelentős negatív következményekkel jár.

Egyetlen pozitívum, hogy egyelőre sikerült elkerülni egy további eszkalációs spirált. Nagy hiba ugyanakkor, hogy nem született megállapodás az acél- és alumíniumexportról. A csoport szerint azonban a legfontosabb feladat ezzel együtt is a megállapodás kötelező érvényűvé tétele, mivel

a vállalatoknak az Atlanti-óceán mindkét partján kiszámítható környezetre van szüksége.

Az eurónak tetszik a megállapodás

A Reuters szerint a 15 százalékos vám a fele annak az összegnek, amelyet Trump augusztus 1-jétől bevezetni szándékozott.

„Pozitív hét lehet, már csak azért is, mert most már ismerjük a játékszabályokat. Immár nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte is egy kicsit nagyobb lesz a hajlandóság a befektetésekre, a bővítésekre és a lehetőségek feltárására – mondta Rodrigo Catril, a National Australia Bank vezető devizastratégája.

Az euró 1,1763 dolláron állt, ami 0,2 százalékos emelkedést jelent eddig Ázsiában.

A megállapodás hasonló ahhoz, amelyet a múlt héten kötöttek a tokiói tárgyalófelekkel, és amelynek értelmében Japán mintegy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, valamint 15 százalékos vámot vet ki az autóira és egyéb importcikkeire.

Mind a Fed, mind a japán jegybank várhatóan változatlanul tartja a kamatlábakat a heti üléseken,