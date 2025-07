Ez lehet az EU és az Egyesült Államok megállapodása: kiderült mekkora vámokra szá,míthatunk

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közel van a kereskedelmi megállapodáshoz, mely a legtöbb termék esetében 15 százalékos vámszintet határozna meg diplomáciai források szerint.

A legtöbb tagállam számára a 15 százalékos vámok elfogadhatóak és az uniós tárgyalók a Bloomberg információi szerint azt szeretnék, ha az egyezség például az autóiparra is kiterjedne, melyet most általánosságban 25 százalékos vámok sújtanak. Az acél- és alumíniumipari termékeket ugyanakkor bizonyos kvóta felett továbbra is 50 százalékos vám terhelné. A 15 százalékos vám alacsonyabb lenne, mint az április elején belengetett, EU-val szembeni 20 százalékos vám, és a később felvetett 50 valamint a hónap elején bedobott 30 százalékos szint.

Az áprilisi vámtűzszünet során meghatározott 10 százalékos tarifánál ugyanakkor a 15 százalék magasabb, igaz, Washington többször jelezte, hogy a 10 százalék a lehető legalacsonyabb elérhető vám. A héten Japán szintén 15 százalékos vámokról állapodott meg az Egyesült Államokkal.

A diplomaták szerint bár az EU optimista a megállapodást illetően, ám óvatos is, amíg a végső megállapodás nem születik meg, hiszen bármilyen egyezséget Donald Trump amerikai elnöknek is jóvá kell hagynia.