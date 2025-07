A TACO sem elég, az EU lehet az első, akivel szemben Donald Trump nem lép hátra a vámháborúban

Alábecsülhetik a befektetők Donald Trump amerikai elnök eltökéltségét arra, hogy valóban beváltja legújabb fenyegetéseit, és 30 százalékos vámok lesznek érvényesek az Európai Unióból érkező termékekre augusztus 1-jétől – figyelmeztetnek piaci megfigyelők.

Maradhatnak az EU-ra kivetett 30 százalékos vámok / Fotó: Shutterstock

Az európai piacok alig reagáltak Trump hét végi bejelentésére, a Stoxx 600 hétfőn, a levél kézbesítése napján 0,06, kedden 0,4 százalékkal gyengült, és csütörtökön délelőtt pedig már 0,74 százalékos pluszban volt.

A piaci mozgások elhanyagolhatók ahhoz képest, milyen mélyre rántotta a tőzsdéket az áprilisi „függetlenség napja”, amikor az elnök bejelentette a kölcsönös vámokat. Akkor három nap alatt

2,7,

5

és 4,5 százalékot

zuhant a Stoxx 600, pedig az EU-t „csak” 20 százalékkal fenyegette meg Trump.

Az ok részben a TACO; ez a Trump Always Chickens Out rövidítése, ami magyarul annyit tesz, hogy Trump mindig meghátrál induló pozíciójához képest. A befektetők készpénznek veszik, hogy ez a továbbiakban is így lesz, így

azzal a magabiztos hittel kereskednek, hogy a vámfenyegetés csak tárgyalási taktika.

„A befektetők egyszerűen nem aggódnak az újabb vámfenyegetések miatt” – erősítette meg a CNBC-nek Michael Field, a Morningstar európai piacokkal foglalkozó stratégája. „Ezt persze önelégültségnek is be lehet tudni, de az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a vámfenyegetések eddig csak arra szolgáltak, hogy az embereket a tárgyalóasztalhoz ültessék, és még nem váltak működő politikává” – tette hozzá.

Ezek a vámok nem csupán fenyegetések lehetnek

Vannak azonban elemzők, akik szerint a befektetők ebben az esetben tévednek. „Komolyan úgy hiszem, hogy ezeket a vámokat végül majd bevezetik. Nem hiszem, hogy az EU olyan könnyen engedni fog, mint ahogyan azt Trump reméli” – utalt a készülő brüsszeli ellenlépésekre Anthony Esposito, az AscalonVI Capital ausztrál befektetési tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója.

Brüsszel készül az ellencsapásra is / Fotó: Northfoto

„Ez a forgatókönyv valószínűleg hozzájárul a globális GDP-növekedés csökkenéséhez, ráadásul egy olyan időszakban, amikor az EU legnagyobb gazdaságai közül sokan történelmi szinten magas államadóssággal küzdenek” – figyelmeztetett.