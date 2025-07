Dánia büszke lehet a Novo Nordiskre: az ország legismertebb gyógyszergyártója az elmúlt években valóságos gazdasági motor lett. Az elhízás elleni gyógyszere, a Wegovy hatalmas keresletet generált, miközben új munkahelyeket teremtett és fellendítette az építőipart. Mindez erősítette a gazdasági növekedést, de most egy kevésbé várt mellékhatás kezd kibontakozni – nem a gyógyszer miatt, hanem annak hatására: kevesebb étel fogy.

A fogyókúrás gyógyszerek visszacsapnak Dániának: a Wegovy fogy, de az élelmiszer már kevésbé / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Dán Kereskedők Szövetségének (DSK) friss elemzése szerint a szupermarketek akár 1,2 milliárd korona, azaz mintegy 187 millió dollár éves bevételkiesést is elszenvedhetnek. Ennek oka, hogy a Wegovy és más GLP-1-alapú szerek – amelyek csökkentik az étvágyat – egyre szélesebb körben elérhetők. A DSK szerint ez a hatás csak tovább nőhet, ha a gyógyszer tabletta formájában is forgalomba kerül, ami még több ember számára tenné vonzóvá.

Egy gyógyszer, amely újraírja a fogyasztási szokásokat

A GLP-1-hatás nem csak Dániát érinti. Az Egyesült Államokban például a Walmart is arról számolt be, hogy a vásárlók kevesebb élelmiszert vesznek, kisebbek lettek az „átlagos kosarak”. Az üdítő-, nasi- és gyorsétteremrészvények árfolyama is visszaesett a fogyasztás csökkenése miatt. A WeightWatchers, amely korábban hagyományos diétás programokkal dolgozott, kénytelen volt átalakítani üzleti modelljét.

Tanulmányok szerint a GLP-1-használók akár 9 százalékkal is csökkentik élelmiszerre fordított kiadásaikat.

Ez az élelmiszerláncok és helyi üzletek számára már most komoly kihívás – főleg olyan országokban, ahol a gyógyszer elterjedése gyors ütemben zajlik.

A Wegovy 2022 végén jelent meg a dán piacon, és azóta villámgyorsan terjed. A legfrissebb adatok szerint májusra már 40 százalékkal nőtt az aktív felhasználók száma az előző évhez képest. Jelenleg a dán lakosság 4 százaléka szedi rendszeresen a szert, de a jogosultak aránya elérheti a 8 százalékot is. Miközben a Novo Nordisk továbbra is kiemelt szereplője a dán gazdasági növekedésnek, a kisvállalkozások egyre gyakrabban panaszkodnak munkaerőhiányra – részben azért, mert a cég elszívja a szakképzett munkaerőt. Most pedig a kiskereskedelem is egy új típusú nehézséggel néz szembe:

az egészségesebb testképet hajszoló társadalomban kevesebb étel fogy, és ez már a bevételekben is érezhető.

A Novo Nordisk fogyókúrás gyógyszere nemcsak az elhízás ellen vívott harcban jelent áttörést, hanem átrendezi a gazdaság és a fogyasztás viszonyát is. A dán sikertörténet így egyszerre példaértékű és figyelmeztető: minden innovációnak vannak másodlagos hatásai – még ha azok a boltok pénztárainál jelentkeznek is először.