Kína az óceánok urává válna: a világ legnagyobb hajógyártójával tiporná el Trump tengerészeti álmait

Kína ezen a héten zárja le két állami irányítású hajógyártó vállalata, a China State Shipbuilding (CSSC) és a China Shipbuilding Industry egyesülését, amellyel a világ legnagyobb hajógyártója jön létre. A lépés célja, hogy az ország fokozza versenyképességét, és szembeszálljon az amerikai elnök hajógyártást érintő intézkedéseivel.

Tizenhatmilliárd dolláros összeolvadással Kínában a világ legnagyobb hajógyártója jönne létre, miközben az Egyesült Államok csak keresi a visszautat a piacra / Fotó: Imaginechina via AFP

Létrejött a világ legnagyobb hajógyártója

Az összevont vállalat mintegy 17 százalékos globális piaci részesedéssel bír, több mint 530 hajóból és 54 millió tonna kapacitásból álló rendelésállománnyal. Éves bevétele eléri a 18 milliárd dollárt. A CSSC főként kereskedelmi hajókat gyárt, de kulcsfontosságú beszállítója a kínai haditengerészetnek is, és a beolvadó partner tervezte Kína első saját építésű repülőgép-hordozóját, a Shandongot.

Az amerikai elnök hajógyártási újjáépítési tervei akadoznak, és a kínai hajókra kilátásba helyezett magasabb kikötői díjak új lehetőséget teremtenek a dél-koreai és japán versenytársaknak. Japán például 2030-ra 9 százalékról 20 százalékra növelné globális részesedését, állami támogatásokkal és összefogással próbálva visszanyerni régi befolyását.

Noha Kína jelenleg a globális hajóépítés több mint felét adja, a The Wall Street Journal elemzése szerint a piac lassulásának jelei mutatkoznak. A megrendelések világszerte csaknem felére estek az év első felében, és a geopolitikai feszültségek mellett a protekcionista intézkedések is fékezhetik a keresletet. Ennek ellenére szakértők szerint a Peking és Washington közötti rivalizálás csak gyorsítani fogja a kínai technológiai fejlesztéseket és ipari integrációt.