Új acélgyártó nagyhatalom jön létre a szemünk láttára: de máris bajba kerülhet

Nagyot lépett előre májusban Irán a világ legnagyobb acéltermelőinek listáján, a fejleményre a moszkvai központú TVBRICS hívta fel a figyelmet, illetve a cikkeit szemléző Ujvilagterd.hu. Az acélgyártás jelentős exportbevételt hoz a perzsa államnak.

Május nagyon jó hónapja volt az iráni acélgyártásnak / Fotó: TVBRICS

Az előretöréssel Irán a világ kilencedik legnagyobb acélgyártójává vált. Ehhez éves összevetésben 4,5 százalékkal 3,4 millió tonnára növelte az acéltermelését, ráadásul úgy, hogy közben a világ teljes kibocsátása 3,8 százalékkal 158,8 millió tonnára esett. Lejtőn volt januártól májusig felmutatott globális acélkibocsátás is: a 784 millió tonnás adat 1,3 százalékos csökkenést takar.

Az iráni acéltermelés felfutását az orosz forrás azzal magyarázza, hogy Irán ipari szerepe az utóbbi években fokozatosan nőtt, különösen annak köszönhetően, hogy az ország a szankciós korlátozások mellett is önálló kapacitásokat épített ki. Acélgyártásának felfutása azt jelzi, hogy az ország képes modernizálni és bővíteni stratégiai iparágait, még korlátozott exportlehetőségek mellett is.

Júniusban újabb fordulat

Az eredeti forrásként hivatkozott World Steel Association (WSA) azonban már júniusi, kedvezőtlenebb statisztikákat is közzétett. Eszerint Irán a nyár első hónapjában 15,5 százalékos nyersacéltermelés-csökkenéssel és kétmillió tonnás kibocsátással visszacsúszott a tizedik helyre. Igaz, több toplistás ország is sokkal kevesebb acélt bocsátott ki az egy évvel korábbinál. Az egyik kivétel a második legnagyobb acéltermelő, India volt. India 13,3 százalékos felfutása viszont nem veszélyezteti a nála bő hatszor többet termelő Kína világvezető pozícióját. (És egyelőre senkiét nem veszélyezteti a padlóra került, de talán új formában újraéledő dunaújvárosi vasmű sem.)

Július sem hozott sok szerencsét az iráni acéliparnak.

Július 29-én az országban szinte az összes acélgyártó egység leállt a súlyos áramhiány miatt.

Vahid Jaghoubi, az Iráni Acélgyártók Szövetségének tagja szerint az acélgyártók áramellátása április vége óta 90 százalékkal esett, így sok gyárban a szükséges villamosenergia-szükséglet mindössze 2-3 százaléka áll rendelkezésre. „Ennyi még a létesítmény folyosóinak megvilágítására sem elég” – mondta az állami médiának. Az energiakorlátozások, amelyeket eredetileg az Energiaügyi Minisztérium ideiglenes, kéthetes intézkedésként mutatott be, már két hónapja tartanak.