Egyre nő az adatközpontok energiaigénye, nem látni a végét

A mesterséges intelligenciával támogatott adatközpontok nagyon fiatalnak számítanak a termelő iparágakhoz képest, mégis elképesztő tempóban növekszik az energiaigényük – írja az Origo. Jelenleg több mint 6000 működő adatközpontot tartanak nyilván a világon, a létesítmények energiaigénye és hűtési szükségletei miatt pedig a legújabbak közül néhányat már egyenesen a tengerbe telepítenek. Egyes vállalatok pedig az atomenergiában látják az adatközpontok ellátásának kulcsát.

Falják az energiát az adatközpontok

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján az energiaigény már most jelentős arányt képvisel a teljes áramfogyasztáson belül. Az országok listáján az első helyen az Egyesült Államok áll, ott az energiafelhasználás 8,9 százaléka már az adatközpontokhoz köthető.

Ez óriási arány, a 2028-ról szóló áramfogyasztási prognózis pedig még nagyobbat, 12 százalékot mutat (főként a mesterséges intelligenciának köszönhetően).

Eközben az 5,1 százalékos aránnyal a második helyen álló Egyesült Királyságba áramlanak az adatközpontok megvalósítását célzó befeketések.

A teljes fogyasztáshoz viszonyított legtöbb áramot, 4,8 százalékot az EU-ban igénylik az adatközpontok, míg Kínában az arány csak 2,3 százalék.

Az adatközpontok egyre nagyobb arányban hasítanak ki energiát a teljes fogyasztásból, így nagy kérdés, az energiateremlés bővülése tartja-e a lépést az ebben a szektorban is növekvő igényekkel. Az IEA előrjelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-igénye várhatóan több mint kétszeresére fog nőni a következő öt évben. A létesítmények 2030-ra annyi áramot fogyasztanak majd összesen, mint amennyit Japán egésze most.

