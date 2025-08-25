A Google berobbantotta az MI-apokalipszist — a médiavállalatok tehetetlenek, a felhasználók elégedettek

A Google Zero teória forgatókönyvét Nilay Patel, a The Verge főszerkesztője alkotta meg. Az elmélet szerint a Google kereső már nem fog jelentős forgalmat generálni harmadik felek weboldalaira, hanem a saját mesterséges intelligenciája által generált összefoglalókat és válaszokat fog közvetlenül a keresési eredmények között megjeleníteni. Ez a mesterséges intelligencia által vezérelt átalakulás veszélyezteti az online kiadói modellt, amely bevételeit a webes forgalomból szerzi és potenciálisan a Google-től függő hírportálok, kiadók és vállalkozások forgalmának összeomlását okozhatja — foglalta össze a Financial Times.
Az Enders és a Professional Publishers Association májusban közzétett jelentése szerint
a médiavállalatok láthatósága és értéke folyamatosan csökken, mivel tartalmaikat felhasználja a Google, de nem fizet érte.
Az érintett vállalatok majdnem fele számolt be a keresési forgalom csökkenéséről az elmúlt évben. Az áttekintések lecsökkentették, esetenként lenullázták a weboldalak látogatottságát. Ötből négy Google-felhasználó legalább 40 százalékban a „nulla kattintásos” keresési eredményekre támaszkodik.
A kiadók és médiavállalatok versengenek egymással, hogy megtalálják a módját a Google Zero fenyegetésének ellensúlyozására. Sok médiavállalat vezetősége a webes forgalom hirtelen visszaesésétől tart legjobban. Július végén a Google mesterségesintelligencia-alapú eszközeinek legújabb verziója az Egyesült Államok után az Egyesült Királyságban is bevezetésre került, ami miatt már számos kiadó figyelmeztetett: a keresőmotor-alapú forgalomcsökkenés tovább gyorsulhat.
A Google MI-keresést követően részletes válaszokat ad a keresési eredmények fölött jelezve. Ezzel teljesen a médiacégek által szolgáltatott tartalomra épül, összefoglalja az eredményeket anélkül, hogy a forrásanyagokra kellene kattintani.
Neil Vogel, az Egyesült Államok legnagyobb digitális és nyomtatott sajtótermékeket előállító cégének vezérigazgatója szerint a Google keresési hivatkozások aránya az elmúlt öt évben már 65 százalékról közel 30 százalékra esett vissza, még az AI Overviews és az AI Mode bevezetése előtt.
A Google azonban másképp vélekedik. A vállalat vezetői július végén találkozót tartottak a médiacégek részvételével, ahol azt kimutatták, hogy az AI Overviews funkcióval ellátott keresési eredményoldalakról érkező kattintások „magasabb minőségűek”, mivel a felhasználók nagyobb valószínűséggel töltenek több időt az oldalakon.
A Google azt közölte, hogy a Google keresőből a weboldalakra érkező összes organikus kattintás száma évről évre viszonylag stabil maradt, míg az átlagos kattintásminőség javult.
„Bár a webhelyek forgalma összességében viszonylag stabil, az internet hatalmas, és a felhasználói trendek a forgalmat különböző webhelyekre terelik, ami egyes webhelyek forgalmának csökkenését, másoké pedig növekedését eredményezi”
— mondta Liz Reid, a Google Search vezetője. A Google a Financial Timesnak adott nyilatkozatában így fogalmazott: „Naponta több milliárd kattintást irányítunk webhelyekre, és nem tapasztaltunk jelentős csökkenést az összesített webes forgalomban a híresztelésekkel ellentétben.”
