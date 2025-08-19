Fellélegezhetnek az utasok: véget ért az utaskísérők gigantikus sztrájkja

Véget ért az észak-amerikai légi közlekedést napokra megnehezítő sztrájk. Az Air Canada légiutas-kísérői a légitársasággal kötött megállapodás eredményeként befejezték a szombat óta tartó munkabeszüntetést, amely miatt több száz járatot kellett törölni.
„A sztrájk véget ért. Ideiglenes megállapodást kötöttünk, amelyet hamarosan közzéteszünk” – számolt be róla hivatalos honlapján helyi idő szerint kedden reggel a szakszervezet.
A Bloomberg szerint a fizetésekkel és az egyéb kompenzációkkal és juttatásokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt indított sztrájk jelentősen felforgatta az utazást Kanadában, szombat óta naponta körülbelül 130 ezer utas közlekedését megakadályozva vagy nehezítve. A szakszervezet nem engedett a kormány nyomásának, amely a munkába való visszatérést rendelte el, és kijelentette, hogy követelései jogosak és észszerűek.
A most bejelentett megállapodás egy több mint kilenc órán át tartó, kedd korán reggel véget ért tárgyaláson született meg a szakszervezet közleménye szerint.
Egy nappal ezelőtt, hétfőn reggel még úgy tűnt, hogy távoli a megállapodás a felek között. Az Air Canada felfüggesztette a légi járatok újraindításának terveit, mert a tízezer utaskísérőt képviselő szakszervezet nem engedelmeskedett a kormánynak, és a tagjai a munkaügyi kérdésekben illetékes bizottság utasítása ellenére nem voltak hajlandók befejezni a sztrájkot és felvenni a munkát. A szakszervezet bírságot és a vezetői börtönbüntetését is kockáztatta ezzel a lépéssel.
A Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete (CUPE) szerint azonban a munkaügyi bizottság utasítása alkotmányellenes volt, és „a légitársaság profitjának védelmét szolgálta”. Az érdekképviselet még hétfőn felkérte az Air Canadát, amely az ország legnagyobb légitársasága, hogy üljön vissza a tárgyalóasztalhoz, hogy „tisztességes megállapodást” kössenek. Úgy tűnik, hogy ezt egyelőre sikerült elérni.
