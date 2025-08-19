Deviza
EUR/HUF395.1 +0.08% USD/HUF338.98 +0.17% GBP/HUF457.67 +0.14% CHF/HUF419.82 +0.17% PLN/HUF93.04 +0.12% RON/HUF78.11 +0.08% CZK/HUF16.15 +0.09% EUR/HUF395.1 +0.08% USD/HUF338.98 +0.17% GBP/HUF457.67 +0.14% CHF/HUF419.82 +0.17% PLN/HUF93.04 +0.12% RON/HUF78.11 +0.08% CZK/HUF16.15 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
Walmart
vámháború
gyorsjelentések
amerikai részvénypiac

Mihez kezdünk az amerikai részvényekkel? Tombol az optimizmus, de ez senkit ne tévesszen meg

Az amerikai tőzsdeindexek sorra halmozzák a rekordokat. Az amerikai részvények azonban a csökkentett várakozások miatt teljesítenek jól, a cégek jórészt a vámok bevezetése előtti készletekből dolgoznak. A piac most optmista, de messze még a vámháború vége.
D. GY.
2025.08.19., 04:47

Nem csoda, hogy az amerikai részvények egyik rekordról a másikra menetelnek: az elemzők közel négy éve a leggyorsabb ütemben emelik a folyó negyedévre vonatkozó profitvárakozásaikat az S&P 500 cégeinél. 

amerikai részvények részvénypiac
Amerikai részvények: hasítanak az indexek, de a jövőre vonatkozó várakozások csalókák lehetnek / Fotó: AFP

A Citigroup egyik mutatója, amely az amerikai egy részvényre jutó eredményre (EPS) vonatkozó felminősítések és leminősítések számát méri össze, a 2021. decemberi szint óta a legmagasabb értéken áll. Hasonló erőteljes a trend azoknál a vállalatoknál is, amelyek nemrég tették közzé saját előrejelzéseiket. A Bloomberg Intelligence adatai szerint 

a vállalati prognózisokat a Wall Street konszenzusával összevető mutató közel négy éve a második legmagasabb szintjén mozog.

A kedvezőbb kilátások éles fordulatot jelentenek az év elejéhez képest, amikor Donald Trump elnök kereskedelmi politikája miatti aggodalmak tetőztek, és ugyanez a mutató tízéves mélypontra süllyedt.

Az optimista képnek azonban van egy árnyoldala: hónapokba telhet, mire az amerikai vállalatok teljes mértékben megérzik Trump kereskedelmi háborújának ellátási láncokra és profitmarzsokra gyakorolt hatását. 

A rengeteg ’mi lenne, ha’ forgatókönyv miatt az elemzők már hónapokkal ezelőtt csökkentették a profitvárakozásokat a vámokkal kapcsolatos félelmek miatt

 – mondta Yung-Yu Ma, a PNC Asset Management Group vezető befektetési stratégája a Bloombergnek. „Most az általános vélekedés szerint a vámok nem mérnek olyan súlyos csapást a gazdaságra, mint korábban gondolták; viszont mindenki arra vár, hogy mi történik a vámokkal a következő hónapokban" - tette hozzá. 

Az amerikai részvények csak a lerontott várakozásokhoz képest teljesítenek jól 

Részben ennek tudható be, hogy az elemzői becslések szerint 

  • 2025-ben 9,2 százalék átlagos profitnövekedés várható, szemben az év elején prognosztizált 
  • majdnem 13 százalékkal. 
  • A Wall Street úgy számol, hogy az S&P 500 vállalatai részvényenként körülbelül 269 dollárt keresnek 2025-ben, ami 
  • elmarad az év eleji 273 dollártól és az 
  • egy évvel ezelőtti 279 dolláros előrejelzéstől.

Ráadásul semmi garancia nincs arra, hogy a pozitív lendület folytatódik. Nick Giacoumakis, a NEIRG Wealth Management elnöke szerint az eladói oldal elemzői és a vállalatok a következő hónapokban akár lefelé is módosíthatják előrejelzéseiket.

Hasonló forgatókönyv játszódott le Trump első ciklusában: bár a Kínával folytatott kereskedelmi háború már 2018 elején kiéleződött, 

a vállalati profitokra gyakorolt hatás csak körülbelül egy évvel később mutatkozott meg. 

Ráadásul abban az időszakban a gazdaságot jelentős vállalati adócsökkentések is támogatták. Hasonló a helyzet most is, Trump elnök legújabb, átfogó adócsökkentési csomagja enyhíti a kereskedelempolitikájával kapcsolatos aggodalmakat. A Bloomberg Intelligence becslései szerint viszont ez a törvénycsomag nagyjából csak feleakkora adóterhet csökkenthet az S&P 500 cégeinél, mint a 2017-es intézkedés.

A Goldman Sachs Group elemzője, David Kostin pénteken ügyfeleinek írt jegyzetében úgy fogalmazott, hogy az erős profitvárakozási trend „a jövőben gyengülni fog”, hozzátéve: 

a konszenzusos becslésekben szereplő marzsbővülés mértéke irreálisnak tűnik.

Az elemzők azonban egyelőre vonakodnak a második félévre vonatkozó kilátásaik módosításától mindaddig, amíg több vállalat nem közöl profitprognózisokat a következő negyedévekben – mondta Wendy Soong, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője.

Indokolt az óvatosság - a vámháborúnak még nincs vége

Mindazonáltal a jelenlegi gyorsjelentési szezon trendje egyértelműen erős, bár a rendelkezésre álló adatok korlátozottak. 

  • Az S&P 500 cégeknek mindössze 25 százaléka ad negyedéves iránymutatást, ezek főként technológiai és fogyasztói szektorba tartoznak. 
  • Eddig mintegy 90 vállalat közölt harmadik negyedéves EPS-prognózist, és ezek 2024 utolsó negyedéve óta a legoptimistábbak. 
  • A 64 bevételi előrejelzést is kiadó vállalat esetében a momentum a 2021 második negyedéve óta a legmagasabb. 

A kereskedők ezen a héten kaphatnak pontosabb képet az amerikai fogyasztók helyzetéről, hamarosan közzéteszik gyorsjelentéseiket a legnagyobb kiskereskedelmi láncok, például a Walmart és a Target. 

Az elmúlt években a vállalati eredmények a magas inflációtól kezdve az évtizedek óta legmagasabb kamatszintekig minden kihívással szemben ellenállónak bizonyultak. Most pedig sok befektető abban reménykedik, hogy Trump enyhíti vagy eltörli a vámokat, mielőtt azok csökkentenék a profitokat.

Ugyanakkor, bár az amerikai vállalatok bíznak abban, hogy átvészelik a kereskedelmi vihart, „a költségnyomás fokozódhat” 2025 második felében, „ami lefelé mutató kockázatot jelenthet a tényleges bevételnövekedésre” – írták a Goldman Sachs stratégái. 

A legtöbb vállalat még mindig az év elején, a vámok bevezetése előtt felhalmozott készleteit éli fel

 - kommentálta a helyzetet Giacoumakis. „Így több negyedévbe telhet, mire tisztábban látjuk, mindez hogyan érinti a cégeket" - tette hozzá.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
661 cikk

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Walmart

Mihez kezdünk az amerikai részvényekkel? Tombol az optimizmus, de ez senkit ne tévesszen meg

Az amerikai tőzsdeindexek sorra halmozzák a rekordokat.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

Trump: Putyin-Zelenszkij-találkozó készül – egyre közelebb a béke Ukrajnában?

Az amerikai elnök közölte, hogy európai vezetőkkel egyeztetett Ukrajna biztonsági garanciáiról, majd telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal is.
2 perc
fegyvervásárlás

Ukrajna százmilliárd dolláros fegyverüzletet kínál Trumpnak – biztonsági garanciákért cserébe

A cél, hogy a jövőbeni békemegállapodás után Washington biztonsági garanciákat vállaljon Ukrajna mellett.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu