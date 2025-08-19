Mihez kezdünk az amerikai részvényekkel? Tombol az optimizmus, de ez senkit ne tévesszen meg

Nem csoda, hogy az amerikai részvények egyik rekordról a másikra menetelnek: az elemzők közel négy éve a leggyorsabb ütemben emelik a folyó negyedévre vonatkozó profitvárakozásaikat az S&P 500 cégeinél.
A Citigroup egyik mutatója, amely az amerikai egy részvényre jutó eredményre (EPS) vonatkozó felminősítések és leminősítések számát méri össze, a 2021. decemberi szint óta a legmagasabb értéken áll. Hasonló erőteljes a trend azoknál a vállalatoknál is, amelyek nemrég tették közzé saját előrejelzéseiket. A Bloomberg Intelligence adatai szerint
a vállalati prognózisokat a Wall Street konszenzusával összevető mutató közel négy éve a második legmagasabb szintjén mozog.
A kedvezőbb kilátások éles fordulatot jelentenek az év elejéhez képest, amikor Donald Trump elnök kereskedelmi politikája miatti aggodalmak tetőztek, és ugyanez a mutató tízéves mélypontra süllyedt.
Az optimista képnek azonban van egy árnyoldala: hónapokba telhet, mire az amerikai vállalatok teljes mértékben megérzik Trump kereskedelmi háborújának ellátási láncokra és profitmarzsokra gyakorolt hatását.
A rengeteg ’mi lenne, ha’ forgatókönyv miatt az elemzők már hónapokkal ezelőtt csökkentették a profitvárakozásokat a vámokkal kapcsolatos félelmek miatt
– mondta Yung-Yu Ma, a PNC Asset Management Group vezető befektetési stratégája a Bloombergnek. „Most az általános vélekedés szerint a vámok nem mérnek olyan súlyos csapást a gazdaságra, mint korábban gondolták; viszont mindenki arra vár, hogy mi történik a vámokkal a következő hónapokban" - tette hozzá.
Részben ennek tudható be, hogy az elemzői becslések szerint
Ráadásul semmi garancia nincs arra, hogy a pozitív lendület folytatódik. Nick Giacoumakis, a NEIRG Wealth Management elnöke szerint az eladói oldal elemzői és a vállalatok a következő hónapokban akár lefelé is módosíthatják előrejelzéseiket.
Hasonló forgatókönyv játszódott le Trump első ciklusában: bár a Kínával folytatott kereskedelmi háború már 2018 elején kiéleződött,
a vállalati profitokra gyakorolt hatás csak körülbelül egy évvel később mutatkozott meg.
Ráadásul abban az időszakban a gazdaságot jelentős vállalati adócsökkentések is támogatták. Hasonló a helyzet most is, Trump elnök legújabb, átfogó adócsökkentési csomagja enyhíti a kereskedelempolitikájával kapcsolatos aggodalmakat. A Bloomberg Intelligence becslései szerint viszont ez a törvénycsomag nagyjából csak feleakkora adóterhet csökkenthet az S&P 500 cégeinél, mint a 2017-es intézkedés.
A Goldman Sachs Group elemzője, David Kostin pénteken ügyfeleinek írt jegyzetében úgy fogalmazott, hogy az erős profitvárakozási trend „a jövőben gyengülni fog”, hozzátéve:
a konszenzusos becslésekben szereplő marzsbővülés mértéke irreálisnak tűnik.
Az elemzők azonban egyelőre vonakodnak a második félévre vonatkozó kilátásaik módosításától mindaddig, amíg több vállalat nem közöl profitprognózisokat a következő negyedévekben – mondta Wendy Soong, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője.
Mindazonáltal a jelenlegi gyorsjelentési szezon trendje egyértelműen erős, bár a rendelkezésre álló adatok korlátozottak.
A kereskedők ezen a héten kaphatnak pontosabb képet az amerikai fogyasztók helyzetéről, hamarosan közzéteszik gyorsjelentéseiket a legnagyobb kiskereskedelmi láncok, például a Walmart és a Target.
Az elmúlt években a vállalati eredmények a magas inflációtól kezdve az évtizedek óta legmagasabb kamatszintekig minden kihívással szemben ellenállónak bizonyultak. Most pedig sok befektető abban reménykedik, hogy Trump enyhíti vagy eltörli a vámokat, mielőtt azok csökkentenék a profitokat.
Ugyanakkor, bár az amerikai vállalatok bíznak abban, hogy átvészelik a kereskedelmi vihart, „a költségnyomás fokozódhat” 2025 második felében, „ami lefelé mutató kockázatot jelenthet a tényleges bevételnövekedésre” – írták a Goldman Sachs stratégái.
A legtöbb vállalat még mindig az év elején, a vámok bevezetése előtt felhalmozott készleteit éli fel
- kommentálta a helyzetet Giacoumakis. „Így több negyedévbe telhet, mire tisztábban látjuk, mindez hogyan érinti a cégeket" - tette hozzá.
