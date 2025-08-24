Nem vár tovább az amerikai kormány: kezdődhet a felhalmozás

Az Egyesült Államok első stratégiai ásványkincs-tartalékának létrehozása a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány egyik legfontosabb, gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törekvése. Célja, hogy országát függetlenítse a kritikus fontosságú nyersanyagok tekintetében Kínától és Oroszországtól, mely államok a világpiacon meghatározó szereplők az ellátásban, s növelje önellátási képességet – írja az Origo annak kapcsán, hogy a két vállalat bejelentette a stratégiai ásványkincstartalék létrehozására irányuló kezdeményezés elindítását.

Az Egyesült Államok számos ásványkincs, így a ritkaföldfémek terén is függ Kínától

Fotó: Imaginechina via AFP

Az ásványkincstartalék segítheti a külföldi függés felszámolását

Donald Trump amerikai elnök hosszú ideje törekszik arra, hogy országa területén is újrainduljon a kritikus ásványok kitermelése. Az Egyesült Államok ugyanis az 1980-as évek végéig a ritkaföldfémek fontos piaci ellátója volt, ám a bányászati tevékenység leépülésével egyre kiszolgáltatottabbá vált a külföld, elsősorban Kína irányába. S nem csak a ritkaföldfémek, hanem például a rézérc terén is. Trump elnök ezt a helyzetet szeretné megváltoztatni az amerikai gazdaság érdekei szerint, s miként a Deloitte elemzése kitér rá, a bányászat fellendítése érdekében több elnöki rendeletet is aláírt a közelmúltban.

Az Mi2 Global közlése szerint élja a világ legnagyobb gazdaságában a védelmi ipar, a tiszta energiával foglalkozó iparágak működtetéséhez elengedhetetlen fémek ellátásának biztosítása. Ezen belül a kritikus ásványok, például a gallium, a grafit, és a réz tárolására, finomítására és elosztására összpontosító feladatokat nevezték meg elsődlegesnek.

A stratégiai ásványkincstartalék elsődleges tárolásai helyszíne a nevadai Mineral megyében található Hawthorne katonai raktárkomplexumban lesz (HWAD). Az 1930-ban alapított HWAD a világ legnagyobb lőszerraktára, közel 60 000 m2-nyi tárolóterülettel.

A projekt a legmagasabb szintű kormányzati támogatással valósul meg, az amerikai Védelmi Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium részvételével.

A raktárkomplexum nagyjából 340 km-re található a szintén Nevada államban működő, a külvilágtól szigorúan elzárt, katonai kísérletek helyszínéül szolgáló 51-es körzettől.

