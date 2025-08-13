Energiatermelés amerikai módra: lapátra tették a napelemtervet, előkerült az alvó atomerőmű

Megindult a gyakorlati munka az Egyesült Államok azon országos tervének megvalósításában, hogy újraindítsák az arra alkalmas, már bezárt atomerőműveket. A NextEra Energy társaság már hivatalosan kérte a szövetségi szabályozótól (FERC) a leállított Duane Arnold Energiaközpont hálózati csatlakozási jogainak visszaállítását. E jogokat korábban az atomerőműről a telephelyen tervezett naperőműre ruházták át. (A névadó Duane Arnold üzletember volt az Iowa Electric Light and Power Company elnök-vezérigazgatója.)
Az atomerőmű,
A bejelentés döntő stratégiai változás az üzem jövőjével kapcsolatban, mert a létesítmény 2020-as bezárása után a NextEra naperőművet kívánt építeni a területen.
A NextEra már az idén januárban kérte az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozó Bizottságát (NRC) engedélyének módosítására, de már tavaly júliusban közzétette, hogy hivatalosan is vizsgálja az erőmű újraindításának lehetőségét. Mint jelezte, a NextEra Energy Resources, amely a leállított Duane Arnold Energy Center többségi tulajdonosa, „átfogó mérnöki értékelést végez a teljes telephelyen, amelyre szükség van, mielőtt bármilyen újraindítási döntést meghoznánk”.
Az atomerőművet azért állították le 2020-ban, mert a fő vevője, az Alliant Energy máshonnan olcsóbban jutott villamos energiához, ezért a NextEra öt évvel lerövidítette áramvásárlási szerződését. Ráadásul a bezárást még 2020-on belül is előre kellett hozni két hónappal, mert egy erős, szárazföldi hurrikánnak is nevezett derecho szélvihar jelentős károkat okozott az erőmű hűtőtornyaiban.
Azonban az atomerőművet soha nem szerelték le teljesen. Reaktorából eltávolították az üzemanyagot, és az összes nukleáris üzemanyagot egy helyszíni száraz tárolóban helyezték el. A létesítményt egy késleltetett leszerelés során úgynevezett SAFSTOR állapotba hozták, azaz az épületeket akár 50 évig is biztonságos állapotban tartják, hogy a maradék radioaktivitás lebomolhasson a végső lebontás előtt. Vagyis az erőmű központi infrastruktúrája nagyrészt érintetlenül maradt. A kezdeti mérnöki értékelés szerint a reaktor jó állapotban van, az erőmű elvben 2028 végére helyreállítható.
A Duane Arnold újraélesztése része annak a növekvő országos trendnek, amely a leállított nukleáris létesítmények újraértékelését célozza a szén-dioxid-mentes energia előmozdítása érdekében. Siker esetén ez lenne az egyik a három bezárt amerikai erőmű közül, amelyek a felélesztésük felé haladnak. Hasonló nagy horderejű erőfeszítés folyik Pennsylvaniában, ahol a Constellation Energy egy sértetlen reaktor újraindításán dolgozik a Three Mile Island-i telephelyen. A központot Crane Clean Energy Centre-re nevezték át. A névváltoztatás érhető, hiszen a Three Mile Island rossz emlékű név: az Egyesült Államok legnagyobb atomerőmű-balesete fűződik hozzá. 1979-ben – hét évvel a csernobili baleset előtt – részlegesen megolvadt az erőmű 2-es blokkja. Az atomerőmű sérületlen, 835 megawattos blokkját 2028-ban indítanák újra egy 1,6 milliárd dolláros fejlesztés során, energiája a Microsoft Corp. hatalmas adatközpontját látná el energiaigényének kielégítésére a következő két évtizedben.
A harmadik újraindítandó amerikai atomerőmű a michigani Palisades lenne. Már tavaly márciusban bejelentette az USA Energiaügyi Minisztériuma, hogy 1,52 milliárd dolláros kölcsönt nyújt a Palisadest birtokló floridai Holtec International vállalatnak a 800 megawattos erőmű újraindításához. Michigan állam 150 millió dollárt különített el az erőmű korszerűsítésére.
A szövetségi kölcsönt a 2022-es inflációcsökkentési törvény tette lehetővé. Joe Biden elnök azt nyilatkozta, hogy az atomenergia segíthet az országnak 2035-re szén-dioxid-mentes energiaszektort, 2050-re pedig nettó nulla kibocsátású gazdaságot elérni. Donald Trump most ennél is tovább ment: új atomerőművek építését sürgeti.
