Tengernyi olaja van az országnak, amelynek az első atomerőművét ma kezdték el építeni – az oroszok

A mérnöki felmérésekkel elkezdődött Kazahsztán első atomerőművének építése. A nagy teljesítményű létesítmény pontos helyét az Almati régióban található Ulken faluban keresik a lehetséges telephely szeizmikus stabilitásának, hidrogeológiai és egyéb jellemzőinek megismerésén keresztül. A kazah atomerőmű blokkjait orosz fejlesztésű és gyártású VVER-1200-as reaktorokkal szerelik majd. Ilyenek lesznek az új paksi blokkok is. Nem mintha Kazahsztánnak nem volna elég egyéb energiája: annyi olajuk van, hogy majdnem beférnek az első tízbe a világon kitermelésben.

Indul a kazah atomerőmű helyének kiválasztása. Bal szélen Almasadam Satkalijev, jobb oldalon Alekszej Lihacsov/Fotó: Monahov

Meg kell találni a legjobb helyet az atomerőmű számára

A felmérések során legalább 50 kutat fúrnak, 30 és 120 méret közötti mélységben, erről a megbízást elnyert orosz Roszatom adott hírt a holnapján. A helyszínen tartott projektindító eseményen Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója ismertette, hogy a társaság jelenleg a telephely alapos tanulmányozására összpontosít, hogy teljesen biztos legyen, hogy alkalmas-e a jövőbeli atomerőmű számára. A Roszatom készen áll arra, hogy minden felhalmozott tapasztalatát felhasználja e projekt megvalósításához, amely stratégiailag fontos Kazahsztán fejlődése szempontjából.

A Roszatom júniusban hozott létre nemzetközi konzorciumot a kivitelezésre, nem sokkal azután, hogy a szentpétervári gazdasági fórumon megállapodás született egy üzbég és egy kazah atomerőmű építéséről.

Kazahsztán nagy lehetőség előtt áll

„A mai nap csak az első lépés, de pontosan ez a lépés határozza meg Kazahsztán útját egy új high-tech iparág kialakulásához az ország gazdaságában. Biztosak vagyunk benne, hogy az atomerőmű megépítése erőteljes lendületet ad a régió fejlődésének –

a modern infrastruktúra megteremtésétől

az új iskolák,

óvodák

és szociális intézmények

megjelenéséig” – mondta Almasadam Satkalijev, a Kazah Atomenergia-ügynökség elnöke.

A hírről szintén beszámoló MTI felidézi, hogy Kazahsztánban - a kérdésben rendezett népszavazás után - hagyták jóvá az ország első atomerőművének építését, a Roszatom részvételét pedig idén júniusban jelentette be. A tervek szerint az országban két további atomerőmű is épül, mégpedig a kínai atomenergetikai ügynökség bevonásával. A vállalkozásokról a kazah hatóságok az év végig szolgálnak bővebb tájékoztatással. A Roszatom által építendő atomerőmű az Astana Times szerint mintegy 14 milliárd dollárba kerül.