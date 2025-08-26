Deviza
Ausztria
Moody ' s Ratings
gazdaság

Súlyos ítéletet mondott Ausztriáról a nagy amerikai hitelminősítő: ettől félt az osztrák kormány

Negatívra rontotta Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's.
VG/MTI
2025.08.26, 07:08
Frissítve: 2025.08.26, 07:24

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. 

Pensioners and Retirement
Negatívra rontotta Ausztria államadós-osztályzatának kilátását a Moody's / Fotó: APA-PictureDesk / AFP

A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt azzal a várakozásával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett lépést, hogy 

tartósan és érdemben romlik az osztrák közfinanszírozás állapota.

A Moody's egyidejűleg megerősítette Ausztria hosszú távú hazai és külső szuverén adósságkibocsátói besorolását az eddigi elsőrendű Aa1 szinten.

A kilátás rontásához fűzött indoklásában a cég kiemelte, hogy korábban a hazai össztermék (GDP) 3 százaléka körüli osztrák államháztartási hiányokat és 2030-ig fokozatosan 83 százalékra emelkedő GDP-arányos államadósságrátát valószínűsített. A hitelminősítő most már azonban ennél számottevően magasabb deficiteket vár, és emiatt azzal számol, hogy a hazai össztermékhez mért államadósság minden korábbinál magasabbra, 88,4 százalékra emelkedik 2030-ig.

A Moody's hangsúlyozza, hogy ez a folyamat gyengíti az osztrák gazdaság adósságtűrési mérőszámait.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint az osztrák gazdaság hosszú távú, inflációs nyomás nélkül fenntartható éves növekedési rátája a következő évtizedben évi 1 százalék alatt marad.

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings leminősítette Ausztriát, ugyancsak a vártnál sokkal gyengébb osztrák közfinanszírozási és reálgazdasági teljesítménnyel indokolva a lépést.

A Fitch júniusban Londonban bejelentette, hogy az addigi AA pluszról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői szintnek számító AA-ra rontotta Ausztria hosszú távú külső államadósság-kötelezettségeinek besorolását.

Ehhez fűzött akkori indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy Ausztria költségvetési és makrogazdasági kilátásai tovább romlottak az előző osztályzati felülvizsgálat óta. Az elemzés szerint a tavalyi államháztartási hiány elérte a hazai össztermék 4,7 százalékát, vagyis jelentősen meghaladta a Fitch Ratings által valószínűsített 3,7 százalékot.

A Fitch kiemelte azt is, hogy a GDP-arányos osztrák államadósságráta 2024-ben 81,8 százalék volt, így szintén jelentősen meghaladta a cég egy évvel korábbi előrejelzését, amely 76,6 százalékos államadósságrátát valószínűsített 2024 egészére.

A Világgazdaság azt is megírta, hogy egyre nagyobb bajban az autóipar Ausztriában. A grazi technológiai vállalat, az AVL List a múlt héten jelentette be, hogy a következő hónapokban körülbelül 350 munkahelyet szüntetnek meg. 

