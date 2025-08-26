Sötét felhők gyülekeznek – 350 millió dollárnyi Nissan-részvénytől válik meg a Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz (MBGn.DE) nyugdíjpénztára eladja a Nissan Motor (7201.T) mintegy 346 millió dollár értékű, 3,8 százalékos részesedését – közölte hétfőn a német autógyártó közleménye alapján a Reuters. Ez a lépés tovább növeli a japán autógyártó részvényárfolyamára nehezedő nyomást.

A Mercedes Benz német autógyártó cég hatalmas összeget húzott ki a Nissan alól / Fotó: AFP

Japán autógyártás a szakadék szélén

Japán harmadik legnagyobb autógyártóját az amerikai vámok, a szerkezetátalakítás és az alacsonyabb értékesítési volumenek sújtják, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy részvényeinek ára idén 24 százalékkal zuhant. Az eladás azt jelzi, hogy a befektetők aggódnak a Nissan átalakítási tervének kilátásai miatt, amely magában foglalja egyes japán és külföldi gyárak bezárását a költségek csökkentése és a jövedelmezőség helyreállítása érdekében.

Nyugdíjalapba ágyazott biztonság

A Mercedes szóvivője szerint a Nissan részesedése, amelyet 2016-ban átruháztak a nyugdíjalapba, stratégiai szempontból nem jelentős, és a gyártó fennmaradó 3,8 százalékos részesedésének eladását portfóliójának tisztázásának nevezte. A Nissan 2021 elején eladta 1,5 százalékos részesedését a Mercedesben, akkoriban Daimler AG néven, hogy segítsen leküzdeni pénzügyi nehézségeit.