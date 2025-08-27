Máris engedelmeskedik Trumpnak az EU: az autóipari vámok csökkentése a tét

Már a héten gyorsított eljárásban megszüntetné az amerikai ipari termékekre vonatkozó vámokat az Európai Unió, miután ez Donald Trump amerikai elnök követelése az európai autóexportot sújtó vámok lejjebb viteléhez.

Az autóipari vámok csökkentése kulcsfontosságú Európa számára / Fotó: Princess_Anmitsu

Az EU vesztett a megállapodáson, de a stabilitást fontosabbnak ítélte a harcnál

A közösség kereskedelmi ügyeit intéző Európai Bizottság a tervek szerint kedvezőbb elbírálásban részesítene emellett bizonyos tengeri és mezőgazdasági termékeket is a Bloomberg információi szerint. Azt az EU is elismeri, hogy a megállapodás az Egyesült Államok számára kedvező, de Brüsszel szerint arra mégis szükség volt a stabilitás érdekében. Ursula von der Leyen bizottsági elnök pedig erős, még ha nem is tökéletes megállapodásnak nevezte az alkut.

A lépésre annak ellenére készül Brüsszel, hogy Trump további vámokat helyezett kilátásba az online szolgáltatásokat megadóztató országokkal szemben, azok megnevezése nélkül. Az amerikai elnök szemét régóta csípik az uniós technológiai és trösztellenes szabályok, melyek olyan amerikai cégeket is érintenek, mint az Alphabet birtokolta Google vagy az Apple.

Az autóipari vámok csökkentése a tét

Az EU-ban gyártott autók amerikai importját jelenleg 27,5 százalékos vámok sújtják, ám a két fél közötti kereskedelmi megállapodás értelmében a legtöbb uniós termék vámja 15 százalék lesz. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy az autókra ez csak akkor fog vonatkozni, ha az EU megszünteti az ipari és más javakra vonatkozó terheket.

Ha ez még a hónap során megtörténik, akkor az autóipari vámok augusztus 1-jétől visszamenőlegesen csökkennek, így a bizottság a gyorsaság érdekében kihagyja a hatástanulmány elkészítését.

Az autók és autóalkatrészek az Egyesült Államokba tartó európai export egyik legfontosabb elemét adják, miután tavaly csak Németország 34,9 milliárd dollár értékben szállított járműveket a tengerentúlra.