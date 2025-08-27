Nem akárhonnan cáfolják Brüsszelt, a Barátság felrobbantása mégis árthat a németeknek is – és még egy EU-tagnál ég a ház

Az Fxstreet cseh kiadásában jelent meg egy elemzés, amely részben a The Wall Street Journal (WSJ) cikkére hivatkozva állítja: nem felel meg a valóságnak az Európai Bizottság állítása, amely szerint nem fenyegetik az európai energiaellátást a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadások. Ugyanezt állították Brüsszelben arra a közép-európai panaszra, amely szerint kifogásolni kellene Kijevben, hogy ettől az évtől leállították a régióba irányuló orosz gáztranzitot: halvány ígéretet tettek ugyan később a közvetítésre, de végül semmi nem történt. Ezúttal még ígéretre se futotta.

Barátság kőolajvezeték: a Berlint is ellátó német Schwedt finomítója ezen szállít, az ukrán támadások az egész közép-kelet-európai régiót veszélyezteti, beleértve Németország keleti felét is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cseh portálnak Lukas Kovanda, a Trinity Bank főközgazdásza kommentálta a Barátság elleni augusztus 22-ei, immár harmadik támadást, amely leállította az olajszállításokat a vezetéken Magyarországra és Szlovákiába, a legújabb bejelentés szerint csütörtökig.

Az eset egy elgondolkodtató részletéről a Világgazdaság közölt elemzést: a Barátság elleni támadás „véletlenül” kihagyott két országot, amelyekkel Ukrajna nem szívesen veszne össze – a vezetéket úgy rongálták meg, hogy Kazahsztán olajszállításai Németországnak tovább folynak. Ebből nem úgy tűnik, hogy nem a Kijevvel ellentmondásos viszonyban lévő Magyarországra és Szlovákiára való ukrán nyomásgyakorlást célozzák a Barátság elleni támadások.

Kovanda elemzése szerint ugyanakkor ezek a két közép-európai országon kívül

igenis árthatnak Németországnak is.

Erre utal a WSJ hivatkozott cikke is. Magyarországra nézve biztosan veszélyes, de ha ez Brüsszelnek nem elég, tekintettel lehetne a németekre is – még akkor is, ha az utóbbiak valószínűleg kazahhá újracsomagolt orosz olajat vételeznek a Barátságról.

A cseh szerző emlékeztet rá: még mindig nem derült ki kétséget kizáróan ki robbantotta fel, újabb pofont adva a német ipari versenyképességnek, annak idején az Északi Áramlat gázvezetéket, de a legújabb jelek arra mutatnak, hogy ebben is Ukrajna keze volt.