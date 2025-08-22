Hosszú kések nyara Bécsben: olyat ismert be a rendőrfőnök, amiért pár éve kirúgták volna

Az osztrák rendőrség elnöke, Gerhard Pürstl sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a bécsi fegyvermentes övezetek létrehozása csak akkor hatékony megoldás, ha megfelelően ellenőrzik őket. Ugyanakkor ismét a fegyverviselésre vonatkozó általános tilalom mellett foglalt állást, és elmondta, hogy olyan jeleket kapott, amelyek szerint a kormányprogram szerint egy ilyen tilalmat ősszel törvénybe is iktatnak — értesült a Kronen Zeitung.
Bécs rendőrfőkapitánya, Gerhard Pürstl sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a fegyvermentes övezetek csak akkor hatékonyak, ha megfelelően betartatják a szabályokat. Ugyanakkor ismét a fegyverviselés általános tilalma mellett foglalt állást, mondván, olyan jeleket kapott, hogy a kormányprogram szerint egy ilyen tilalmat ősszel törvénybe is iktatnak.
Senki sem tudta még elmagyarázni nekem, hogy miért kell késsel rohangálniuk
– mondta Pürstl.
A sajtótájékoztató hátterében hat késeléses támadás állt augusztusban, amelyek közül néhányban súlyos sérülések voltak. Az egyik támadás a Favoritenben található fegyvermentes övezetben történt, amely a leopoldstadti Praterstern és az ottakringi Yppenplatz mellett található. A rendőrfőnök a Keplerplatzot és a Reumannplatzot magában foglaló Favoriten övezetet példaként említette az ilyen intézkedések hatékonyságára.
Bécs le akarja csapni Budapest kezéről a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót: az osztrák kancellár fűt-fát ígér az oroszoknak
Pürstl elismerte, hogy a szíriai közösség tagjai időnként kihívás elé állítják a rendőrséget. A fegyverek túlnyomó többségét – különösen a késeket – elkobozzák a szíriai állampolgároktól, akiknél teljesen átlagos, hogy mindig maguknál tartják.
A Favoriten zónában a szíriai állampolgárok szintén vezették a listát 33 elkobzott tiltott tárggyal május és július között. Az osztrákok itt is a második helyen álltak kilenc elkobzással.
„Nem fognak önként lemondani a kések hordásáról. Legtöbbször szíriai elkövetőkkel van dolgunk, ezt nem kell szépíteni” – nyilatkozta Pürstl, hozzátéve, hogy ez a származási országukban történt szocializálódásuk részeként kitörölhetetlen elem. A késhordásról való lemondás nem pusztán önkéntes részvétellel érhető el. A rendőrség természetesen próbál kapcsolatokat teremteni a szíriai közösségen belül, de a bűnüldöző szervek csak egy apró hajtómű a játékban. A rendőrfőkapitány azonban hozzátette: nem látható klánalapú bűnözés nyoma a szíriai és csecsen származású emberek közötti konfliktusokban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.