Beütött a rezsiválság Romániában. A román nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint az éves inflációs ráta a júniusi 5,7 százalékról meredeken, 7,8 százalékra emelkedett. Az infláció gyorsulásának oka, hogy július 1-jétől liberalizálták az árampiacot Romániában, ami az áramárak 63 százalékos emelkedéséhez vezetett, írja az Economedia.ro.

Nesze neked „bezzeg Románia”: úgy beütött a rezsiválság, hogy egyből elszállt az infláció / Fotó: REUTERS

„Bezzeg Románia”: elszállt az infláció júliusban

Így 2025 júliusában havi szinten 2,68 százalékos drágulást regisztráltak 2025 júniusához képest.

Ekkora havi drágulás 2022 óta nem történt Romániában, akkor az áprilisi havi infláció 3,74 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest

– állapítja meg a romániai gazdasági portál. A legnagyobb áremelkedést a nem élelmiszer jellegű termékek esetében mérték, 8,18 százalékkal. Ugyanebben az időszakban a szolgáltatások árai 7,33 százalékkal, míg az élelmiszereké 7,67 százalékkal emelkedtek.

Két megszorítócsomag egy hónap alatt

Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Ili Bolojan kormány nem tétlenkedett, egy hónap alatt két megszorítócsomagot is elfogadott, ennek jegyében:

19 százalékról 21 százalékra emelték az áfát,

növelték a jövedéki adót,

befagyasztották a béreket és nyugdíjakat két évre,

20 százalékos létszámcsökkentést rendeltek el a közigazgatásban, ahol megszüntetették a bérpótlékokat,

a legújabb tervek szerint emelik az ingatlanadót 70 százalékkal.

Az összes közül jelenleg a legfájóbb az árampiac liberalizálása, július elsejétől az áramárakat a piaci árakhoz kötötték.

A döntést a bukaresti kormány Brüsszel kérésének megfelelően teljesítette. Az Európai Bizottság egy ideje rövid pórázon tartja a magas hiánnyal küzdő országot.

„Nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ennek a csomagnak, annak ellenére, hogy stabilizálja a gazdaságunkat és megóv minket egy katasztrofális helyzettől, amelyben elveszítjük a befektetési besorolásunkat, vannak negatív hatásai” – fogalmazott a miniszter, aki elismerte, hogy az intézkedések hatására romlani fog az életszínvonal.