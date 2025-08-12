Nesze neked "bezzeg Románia": úgy beütött a rezsiválság, hogy egyből elszállt az infláció

Beütött a rezsiválság Romániában. A román nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint az éves inflációs ráta a júniusi 5,7 százalékról meredeken, 7,8 százalékra emelkedett. Az infláció gyorsulásának oka, hogy július 1-jétől liberalizálták az árampiacot Romániában, ami az áramárak 63 százalékos emelkedéséhez vezetett, írja az Economedia.ro.
Így 2025 júliusában havi szinten 2,68 százalékos drágulást regisztráltak 2025 júniusához képest.
Ekkora havi drágulás 2022 óta nem történt Romániában, akkor az áprilisi havi infláció 3,74 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest
– állapítja meg a romániai gazdasági portál. A legnagyobb áremelkedést a nem élelmiszer jellegű termékek esetében mérték, 8,18 százalékkal. Ugyanebben az időszakban a szolgáltatások árai 7,33 százalékkal, míg az élelmiszereké 7,67 százalékkal emelkedtek.
Romániában július elején lépett életbe a megszorítások első köre. A hivatalba lépő Ili Bolojan kormány nem tétlenkedett, egy hónap alatt két megszorítócsomagot is elfogadott, ennek jegyében:
Az összes közül jelenleg a legfájóbb az árampiac liberalizálása, július elsejétől az áramárakat a piaci árakhoz kötötték.
A döntést a bukaresti kormány Brüsszel kérésének megfelelően teljesítette. Az Európai Bizottság egy ideje rövid pórázon tartja a magas hiánnyal küzdő országot.
„Nagyon világosan ki kell mondanunk, hogy ennek a csomagnak, annak ellenére, hogy stabilizálja a gazdaságunkat és megóv minket egy katasztrofális helyzettől, amelyben elveszítjük a befektetési besorolásunkat, vannak negatív hatásai” – fogalmazott a miniszter, aki elismerte, hogy az intézkedések hatására romlani fog az életszínvonal.
Azonban ezzel még még nincs vége a megszorításoknak. Ilie Bolojan pár hete mutatta be a különleges nyugdíjakat érintő reformcsomagját, aminek keretében emelik a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát, továbbá új számítási módszert vezetnek be, ami után a jövő évtől nyugdíjba lépők a korábbiaknál kisebb nyugdíjra számíthatnak.
Nem véletlenül sietős a kormánynak a megszorítások elfogadása, a tét ugyanis óriási:
ha nem tudják kordában tartani a hiányt fenntartható módon, akkor ősszel nagy valószínűséggel a hitelminősítők bóvliba vágják a román államkötvényeket, ami tovább nehezítheti az államadósság finanszírozását.
A romániai megszorításoknak valójában az az igazi kérdése, hogy meggyőzik-e a hitelminősítő intézeteket, amelyek az elmúlt időszakban egymás után rontották le a szuverén román adósosztályzat kilátásait a magas költségvetési hiányra hivatkozva, hogy teljesen elszállt az államháztartás hiánya, a GDP 9,3 százalékának megfelelő deficit a 27 tagú unióban a legmagasabb volt. Ezt idén elvileg 7 százalék alá szorítaná le Bukarest, csakhogy jó eséllyel ez sem fog összejönni, mivel a mostani előrejelzések alapján a növekedés lefulladni látszik. Az IMF idén alig 1,6 százalékos gazdasági bővülést jósol a tavalyi 0,9 százalékhoz képest, és ebben a prognózisban még nincs benne, hogy milyen hatással lesznek a megszorítások a növekedésre.
