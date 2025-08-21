Deviza
Az évszázad üzletére készül a Boeing: gigantikus szerződést írhat alá Kínával – szinte felfoghatatlan, mennyi új repülőgépet vásárolna Peking

Évek óta húzódó tárgyalássorozat zárulhat le hamarosan. Az Amerika és Kína közötti vámháború rendeződését is jelenthetné az óriási Boeing-üzlet.
VG
2025.08.21, 18:08

A Boeing egyre közelebb kerül ahhoz, hogy véglegesítse a Kínával kötendő, akár 500 repülőgép eladásáról szóló megállapodást. Amennyiben sikerülne tető alá hozni, akkor a tranzakció véget vetne a 2017-ben, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt kezdődő értékesítési szünetnek.

Boeing
Kína akár 500 új Boeing repülőgépet is vehet / Fotó: Shutterstock

A Bloombergnek nyilatkozó források szerint a két fél még mindig tárgyal a komplex repülőgép-eladás feltételeiről, beleértve a repülőgépek típusait és mennyiségét, valamint a szállítási ütemtervet. A Kína számára történő, évek óta készülő óriási értékesítési csomag nagyban függ attól, hogy a két országnak sikerül-e rendeznie a kereskedelmi ellentéteket. Ha nem, akkor még meghiúsulhat az ügylet.

A kínai tisztviselők már tárgyalásokat folytatnak a hazai légitársaságokkal arról, hogy hány Boeing repülőgépre lesz szükségük a közeljövőben. A megrendelés méreteit tekintve hasonló lesz, mint azaz 500 repülőgépes tranzakció, amit Kína sajtóhírek szerint az francia Airbusszal kötött, de még szintén nem jelentették be hivatalosan.

A vámháborútól is függ a gigantikus gépvásárlás

A Boeing megrendelése várhatóan egy nagyobb kereskedelmi megállapodás központi eleme lesz, amely Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök számára is előnyös lesz, és amely a két ország között húzódó kereskedelmi felszültségek lezárását hozhatja.

  • Kína és az Amerikai Egyesült Államok már 2023-ban is közel álltak egy hasonló bejelentéshez,
  • azonban az akkori elnök, Joe Biden és Hszi Csin-ping végül nem tudott megállapodni,
  • és a repülőgép-eladás megkötése nélkül távoztak a San Francisco-i csúcstalálkozóról.

A Boeing egyelőre nem volt hajlandó kommentálni a lehetséges megállapodásról szóló híreket. A világ egyik legnagyobb repülőgép-gyártójának megrendelései jelentős szerepet játszanak az amerikai diplomáciában, mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba. A Washingtonnal tárgyaló országok előszeretettel kötöttek megállapodásokat új repülőgépek beszerzésére, hogy ezzel is csökkentsék a Trump által hangoztatott kereskedelmi egyensúlytalanságukat az Egyesült Államokkal szemben.

Viharosan alakult Kína és a Boeing kapcsolata

Amerika és Kína már több tárgyalási fordulót is lefolytatott az egymásra rálicitáló, egyes esetekben akár 145 százalékig is emelkedő vámtarifák bejelentése óta. Bár már történtek halasztások és jelentős enyhítések, de még nem jutottak végleges kereskedelmi megállapodásra a felek. A nyár elején Hszi telefonon meghívta Trumpot Kínába, azonban a dátumot nem határozták meg. Az egyik lehetőség a találkozóra október végén, a dél-koreai Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozója előtt kínálkozik majd.

A Boeing legutóbbi kínai üzletét 2017 novemberében, Donald Trump első kínai látogatása során hozták nyilvánosságra. Az akkor nyélbe ütött üzlet 300 repülőgép megrendelését jelentette, amelynek értéke akkor 37 milliárd dollárra rúgott.

Az amerikai repülőgépgyártó azonban piacot vesztett a térségben, és 2019 óta az Airbus dominálja az értékesítést és a szállításokat Kínában, miután az ország szabályozó hatóságai két halálos baleset után elsőként tiltották be a 737 Max repülőgépek üzemeltetését. A Boeing honlapja szerint 2019 eleje óta csupán 30 megrendelést kapott kínai légitársaságoktól és lízingcégektől. Kelly Ortberg vezérigazgató év elején egy interjúban optimistán nyilatkozott arról, hogy a Pekinggel folytatott többéves tárgyalások végre meghozhatják gyümölcsüket.

