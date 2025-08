Eljött a vége: nem repül többé a Boeing legendás óriás-repülőgépe, temetőben végzi – videón a páratlan 747-es

Véget ért egy korszak a repülés történetében, nem emelkedik többet a levegőbe a Jumbo Jet néven ismert Boeing–747-200-as. Többször is felmerült már a gép nyugdíjazásának lehetősége, de végül csak most jött el az idő. A Spirit of Excellence egy arizonai repülőgép-temetőben végzi.

Egy Boeing–747-200-as / Fotó: Daniel Slim / AFP

Az Iho közlekedési portál visszaemlékezése szerint a repülőgép életútja 1980-ban kezdődött, a Boeing ekkor adta át a 747-200-ast a Cathay Pacificnek. A jumbo jet négy Rolls-Royce hajtóművel és 408 üléssel érkezett a hongkongi légitársasághoz. A Cathay a géptől 1998-ban vált meg, majd 1999 végétől az Air Atlanta Icelandic vette át az üzemeltetését. Az izlandi társaság többek között a Saudiának és az Air Asiának adta bérbe a gépet.

Az akkor 25 éves repülőt 2005 nyarán vásárolta meg a Rolls-Royce, átnevezte Spirit of Excellence-nek, és repülőgépmotor tesztgéppé alakította át. Ezen a gépen próbálták ki 2024 márciusa és szeptembere között a Pearl 10X típusú sugárhajtóművet. Ebben az időszakban a repülőgép egyszerre öt, azonban három különböző típusú hajtóművel üzemelt egyszerre.

A pandémia miatt később ment nyugdíjba a Boeing

Már 2019-ben is úgy tűnt, hogy a világ egyik vezető repülőgéphajtómű-gyártója megválik a géptől, mivel arról volt szó, hogy átvesz egy tesztgépnek szánt Boeing–747-400-ast a Qantastól. A Covid azonban megváltoztatta terveket, így a Rolls-Royce 2022-ben bejelentette, hogy továbbra is a meglévő Jumbo Jetet fogja használni.

Az óriásgép utoljára az arizonai légtérben repült, majd leszállása után a tucsoni repülőtéren jelentették be hivatalosan, hogy vége, nincs tovább, a 747-est közeli Pinal megye repülőgép-temetőjébe szállítják. A repülőgépnek nincs közvetlen utódja.