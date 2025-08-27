Botrány a NATO egyik legerősebb hadseregében: bevonulnának Ukrajnába, most kiderült, nem működő páncélosokért, hibás anyahajókért fizettek ki iszonyú pénzeket – "Minket átvertek"

Az elmúlt három évben 1,1 millió font bónuszt osztottak ki annak a katonai ügynökségnek a vezetői között, amelynek feladata az új felszerelések megrendelése. Tették ezt annak ellenére, hogy milliárdos értékű szerződések során sorozatos problémák merültek fel – írja a The Telegraph. A bónuszok botrányt keltettek a brit társadalomban.

Ajax harckocsik még mindig hiányoznak a brit hadseregből, miközben más botrányok borzolják a britek idegeit / Fotó: Reuters

A Védelmi Felszerelés és Támogatás (DE&S) nevű szervezet a brit védelmi minisztérium alá tartozik, és a katonai gépek, fegyverrendszerek, valamint számítógépes eszközök beszerzéséért és támogatásáért felel. Ez a szervezet 2022 óta összesen 1,1 millió font bónuszt fizetett ki a vezetőinek, ami több mint a duplája annak a 450 ezer fontnak, amelyet 2019 és 2022 között kaptak kézhez.

A szervezetet jelenleg Andy Start vezeti, aki tavaly éves, 290 ezer fontos fizetése mellé további 160 ezer fontos bónuszt kapott. Három másik ügyvezető igazgatónak 40 ezer fontos bónuszt fizettek, további három vezető pedig 30–35 ezer font közötti extra juttatást kapott.

A védelmi minisztérium beszerzései körül súlyos gondok vannak, a bónuszok botrány keltettek

A hatalmas bónuszok azért is keltettek botrányt a brit társadalomban, mert számos gondot azonosítottak az elmúlt években a védelmi beszerzésekben.

Egy 1,35 milliárd fontos drónprogramot 2024 novemberében hosszú távú technikai problémák és késedelmek miatt töröltek. A haditengerészet két zászlóshajója, a 3,5 milliárd fontos HMS Queen Elizabeth és HMS Prince of Wales repülőgép-hordozók is sorozatos műszaki hibákkal küzdöttek, beleértve kritikus meghajtótengely-meghibásodásokat.

Két éve pedig az derült ki, hogy az 5,5 milliárd fontos Ajax harcjárműprogramja már hat év késésben van, és csak az évtized végére lesz kész. Ezeket a járműveket eredetileg 2017-re tervezték szolgálatba állítani, de zaj- és vibrációs problémáik miatt katonák sérültek meg a teszteléseken.

Egy hivatalos vizsgálat „számos hibás döntést” és „túlzott optimizmust” állapított meg a projekt vezetői részéről. A parlamenti jelentés összesen 22 külön javaslatot tett a beszerzési folyamat javítására.