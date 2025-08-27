Botrány a NATO egyik legerősebb hadseregében: bevonulnának Ukrajnába, most kiderült, nem működő páncélosokért, hibás anyahajókért fizettek ki iszonyú pénzeket – "Minket átvertek"

Az elmúlt három évben 1,1 millió font bónuszt osztottak ki annak a katonai ügynökségnek a vezetői között, amelynek feladata az új felszerelések megrendelése. Tették ezt annak ellenére, hogy milliárdos értékű szerződések során sorozatos problémák merültek fel – írja a The Telegraph. A bónuszok botrányt keltettek a brit társadalomban.
A Védelmi Felszerelés és Támogatás (DE&S) nevű szervezet a brit védelmi minisztérium alá tartozik, és a katonai gépek, fegyverrendszerek, valamint számítógépes eszközök beszerzéséért és támogatásáért felel. Ez a szervezet 2022 óta összesen 1,1 millió font bónuszt fizetett ki a vezetőinek, ami több mint a duplája annak a 450 ezer fontnak, amelyet 2019 és 2022 között kaptak kézhez.
A szervezetet jelenleg Andy Start vezeti, aki tavaly éves, 290 ezer fontos fizetése mellé további 160 ezer fontos bónuszt kapott. Három másik ügyvezető igazgatónak 40 ezer fontos bónuszt fizettek, további három vezető pedig 30–35 ezer font közötti extra juttatást kapott.
A hatalmas bónuszok azért is keltettek botrányt a brit társadalomban, mert számos gondot azonosítottak az elmúlt években a védelmi beszerzésekben.
Egy 1,35 milliárd fontos drónprogramot 2024 novemberében hosszú távú technikai problémák és késedelmek miatt töröltek. A haditengerészet két zászlóshajója, a 3,5 milliárd fontos HMS Queen Elizabeth és HMS Prince of Wales repülőgép-hordozók is sorozatos műszaki hibákkal küzdöttek, beleértve kritikus meghajtótengely-meghibásodásokat.
Két éve pedig az derült ki, hogy az 5,5 milliárd fontos Ajax harcjárműprogramja már hat év késésben van, és csak az évtized végére lesz kész. Ezeket a járműveket eredetileg 2017-re tervezték szolgálatba állítani, de zaj- és vibrációs problémáik miatt katonák sérültek meg a teszteléseken.
Egy hivatalos vizsgálat „számos hibás döntést” és „túlzott optimizmust” állapított meg a projekt vezetői részéről. A parlamenti jelentés összesen 22 külön javaslatot tett a beszerzési folyamat javítására.
Philip Ingram, a brit katonai hírszerzés volt ezredese szerint „a védelmi minisztérium mindig a kudarcot jutalmazza, a felelősségre vonást pedig figyelmen kívül hagyja. A védelmi beszerzési programban teljes a káosz, a bónuszokat pedig addig kellene visszatartani, amíg a problémákat nem orvosolják.”
Amíg így fizetnek, nincs semmilyen ösztönző a javulásra. Az adófizetők pénzét ezek a vezetők a saját számláik gyarapítására használják. Ez így nem mehet tovább.
John O’Connell, az Adófizetők Szövetségének (TaxPayers’ Alliance) vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy „az adófizetők felháborodnak azon, hogy ekkora mértékű kudarcot díjaznak. A használhatatlan tankoktól a hibás repülőgép-hordozókig a DE&S egymás után hibázott, mégis több mint egymillió fontos bónuszt osztottak ki a vezetőknek. Ennek a pazarló kvázi közintézményi kultúrának véget kell vetni.”
A védelmi minisztérium szóvivője válaszában arról biztosított, hogy „a kormány elkötelezett az adófizetők pénzének értékarányos felhasználása mellett, fellépünk a pazarlás ellen, és szigorúbban kezeljük a költségvetést. A stratégiai védelmi felülvizsgálat ajánlásait végrehajtjuk, és a legmélyebb védelmi reformot hajtjuk végre az elmúlt ötven évben, többek között egy új nemzeti fegyverkezési igazgató kinevezésével. Minden bónuszt szigorú teljesítményértékelés alapján ítélünk oda, amelynek kézzelfogható hasznot kell hoznia az Egyesült Királyság védelme számára.”
