Itt a megoldás a gazdaság bajaira: a BTS visszatért, amerre csak jár, ömlik a pénz – az egész világ irigykedve nézi Dél-Koreát

Újabb rekordokat ért el a BTS mögött álló dél-koreai szórakoztatóipari vállalat, a HYBE, amin már látszik a katonai szolgálatból visszatérő csapat hatása, ám az igazi szárnyalás még minidig hátravan.
A kiadó a második negyedév során 705,6 milliárd won (172 milliárd forint) árbevételt ért el, ami éves alapon több mint 10 százalékos növekedést jelent, egyúttal a vállalat valaha volt legnagyobb negyedéves forgalmát is, miközben a működési nyereség is elérte a 65,9 milliárd wont (16 milliárd forint), ami 29 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál és 205 százalékkal az előző negyedévinél – derül ki az MTN összefoglalójából.
A BTS hiába vált stadionokat megtöltő világszenzációvá, a fiúbanda tagjai sem kerülhették el a kötelező katonai szolgálatot, amit azonban már a fiúcsapat összes tagja teljesített, és
a csoport nyilvános újraegyesülése is megtörtént július elsején a HYBE saját, Weverse platformján.
Mivel a BTS tagjai nem egyszerre vonultak be, leszerelésük sem egyszerre történt, de a kiadó pénteken közzétett második negyedéves számain még nem látni a teljes újra összeállt banda eredményeit, csupán az egyes tagok szólóalbumait és fellépéseit.
A fiúcsapat visszatérése azonban nemcsak a HYBE és a rajongók, de az egész koreai gazdaság számára is fontos lehet, noha az elmúlt években Dél-Korea az Oscar-díjas filmektől a Squid Game-ig ontotta magából a kulturális exportcikkeket. A Quartz írása szerint azonban a BTS ennek egész más szintjét jelenti, mely valóban feltette a globális szórakoztatóipari térképre Dél-Koreát, nemcsak mint érdekességet, hanem mint a globális trendek alapítóját.
A Hyundai Research egy 2019-es jelentése szerint a BTS évente 4,65 milliárd dollárt hoz a dél-koreai gazdaság számára, igaz ebben már benne vannak
pénzügyi műveletei is.
Nemcsak Koreában, de világszerte is kevés olyan előadó van, melynek jelentősége hasonló mértékű lenne, bár Beyonce és Taylor Swift turnéinak inflációra vagy épp gazdasági növekedésre gyakorolt hatását azért nem egyszer jelezték az elemzők vagy a döntéshozók.
A koreai fiúcsapat kulturális és gazdasági jelentősége legalább ehhez fogható és
a koronavírus-járvány és a katonai szolgálat után a BTS hatása csak tovább nőhet.
A csapat egy-egy fellépése az annak helyt adó városok gazdaságát is élénkítheti a szállodák, a vendéglátás és más turisztikai szolgáltatások vagy épp a helyi kiskereskedelem iránti kereslet fokozásával. A dél-koreai turisztikai hivatal szerint az országba látogatók 8 százaléka a BTS-t jelölte meg, mint utazásának okát.
A BTS hatására a korábban csak kisebb réteget megcélzó K-Pop igazi globális trendalakító tényező lett, ami hozzájárult ahhoz is, hogy szépségipari világmárkák a L’Orealtól az LVMH-ig koreai akvizíciók után kezdtek nézelődni. A fiúcsapat jelentőségét így aligha lehet túlbecsülni a koreai gazdaság számára. Az ország exportcikkei között a Samsung telefonok és a Hyundai vagy Kia autók mellett már a kulturális termékek is egyre fontosabbak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.