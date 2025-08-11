Itt a megoldás a gazdaság bajaira: a BTS visszatért, amerre csak jár, ömlik a pénz – az egész világ irigykedve nézi Dél-Koreát

Újabb rekordokat ért el a BTS mögött álló dél-koreai szórakoztatóipari vállalat, a HYBE, amin már látszik a katonai szolgálatból visszatérő csapat hatása, ám az igazi szárnyalás még minidig hátravan.

A BTS tagjainak leszerelése az egész koreai gazdaságnak lendületet adhat / Fotó: AFP

A kiadó a második negyedév során 705,6 milliárd won (172 milliárd forint) árbevételt ért el, ami éves alapon több mint 10 százalékos növekedést jelent, egyúttal a vállalat valaha volt legnagyobb negyedéves forgalmát is, miközben a működési nyereség is elérte a 65,9 milliárd wont (16 milliárd forint), ami 29 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál és 205 százalékkal az előző negyedévinél – derül ki az MTN összefoglalójából.

A katonaságot a BTS tagjai sem kerülhették el

A BTS hiába vált stadionokat megtöltő világszenzációvá, a fiúbanda tagjai sem kerülhették el a kötelező katonai szolgálatot, amit azonban már a fiúcsapat összes tagja teljesített, és

a csoport nyilvános újraegyesülése is megtörtént július elsején a HYBE saját, Weverse platformján.

Mivel a BTS tagjai nem egyszerre vonultak be, leszerelésük sem egyszerre történt, de a kiadó pénteken közzétett második negyedéves számain még nem látni a teljes újra összeállt banda eredményeit, csupán az egyes tagok szólóalbumait és fellépéseit.

A fiúcsapat visszatérése azonban nemcsak a HYBE és a rajongók, de az egész koreai gazdaság számára is fontos lehet, noha az elmúlt években Dél-Korea az Oscar-díjas filmektől a Squid Game-ig ontotta magából a kulturális exportcikkeket. A Quartz írása szerint azonban a BTS ennek egész más szintjét jelenti, mely valóban feltette a globális szórakoztatóipari térképre Dél-Koreát, nemcsak mint érdekességet, hanem mint a globális trendek alapítóját.

Óriási a BTS gazdasági hatása is

A Hyundai Research egy 2019-es jelentése szerint a BTS évente 4,65 milliárd dollárt hoz a dél-koreai gazdaság számára, igaz ebben már benne vannak

a lemezeladások és koncertjegyek mellett

a turizmus,

a bandához köthető fogyasztási cikkek,

a nyelvtanulás

és a kapcsolódó export, mint a kozmetikumok vagy a divatipar

pénzügyi műveletei is.