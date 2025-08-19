Ez a nagy baja a BYD szuperolcsó autójának: Kínában négymillióba kerül, mire Magyarországra ér, már nyolcba – ezért drágul meg

A BYD Seagull Kínában 4 millió forint alatt indul, míg az Európában Dolphin Surf néven futó modell 8–11 millió forint között kapható. Az áremelkedés az európai piachoz való alkalmazkodással és a szállítási költségekkel magyarázható, továbbá Kínában nagyon erős az árverseny, így a cég az export révén növeli a profitját – írja a Vezess.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Magyarországon a három változat ára a következőképpen alakul:

Active: 8 090 000 forint

Boost: 9 840 000 forint

Comfort: 10 870 000 forint

A Comfort 156 lóerős motorral és 43,2 kilowattóra kapacitású akkumulátorral rendelkezik, körülbelül 310 kilométer hatótávot kínál. Számos modern és praktikus funkció van benne, például vezeték nélküli töltő, 7 colos digitális műszeregység, 10,1 colos érintőképernyő, 360 fokos körkamera.

A lökhárítók és a karosszériaelemek nagy szilárdságú acélból készültek, továbbá LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátorral szerelték, ami hosszabb élettartamot és garanciát (8 év vagy 200 ezer kilométer) jelent. Biztonsági felszereltsége gazdag, többek között adaptív sebességtartó, vészfékező rendszer, sávtartó és ráfutásos balesetek elleni védelem is található benne.

Egyre csak terjeszkedik a BYD

A BYD új szuperolcsó autótt dobott a piacra, a Yuan Up Pilot nevű modellt, amely Kínában most mindössze 74 800 jüanos (mintegy 10 500 dollár vagy 3,8 millió forint) áron érhető el, ez nagyjából 25 százalékkal olcsóbb a korábbi belépőmodelleknél. A pilotváltozat a BYD Blade akkumulátorának 32 killowattórás verzióját kapta, amely akár 301 kilométeres hatótávot kínál a kínai CLTC ciklus szerint.

A kedvezőbb árért a felszereltség visszafogottabb: hiányzik például a fejlett God’s Eye vezetéstámogató rendszer, az adaptív tempomat és az automatikus sávtartás. A drágább Yuan Up modellek legalább az alap-, C szintű vezetéstámogatást biztosítják, míg a luxusmodellek, mint a Denza vagy Yangwang, ennél fejlettebb rendszerekkel rendelkeznek.