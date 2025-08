Új, szuperolcsó autót mutatott be a Szegeden gyárat építő BYD – de ennek ára van

Új, elérhető árú autót dob piacra a BYD. A Szegeden gyárat építő vállalat 1,5 millió eladott járművet ünnepelhetett Kínában, ennek örömére egy különösen kedvező árú modellváltozatot mutatott be a népszerű Yuan Up szériában. Az új, Pilot elnevezésű változat mostantól már mindössze 74 800 jüanos (kb. 10 500 dolláros, vagyis 3,8 millió forintos) áron elérhető. Ez az új ár mintegy 25 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbi belépőmodelleké, amelyek 99 800 jüannál kezdődtek – számolt be róla az e-cars.hu autós szakportál.

A BYD a kínai piacon is jelentős árversenyt gerjeszthet / Fotó: Pu Xiaoxu / Xinhua / AFP

A BYD lépése a kínai piacon is jelentős árversenyt gerjeszthet, mivel a Yuan Up Pilot nemcsak megfizethetőbb lett, hanem a BYD prémium technológiáinak egy részét is megtartotta. A modell a BYD népszerű Blade akkumulátorának egy 32 kilowattóra kapacitású változatát kapta meg, amely a kínai CLTC ciklus szerint akár 301 kilométeres hatótávot tesz lehetővé. A korábbi felszereltségi szinteken egy 45,12 kilowattórás akkumulátor dolgozott, amellyel 401 kilométeres hatótáv volt elérhető.

Az olcsóságnak áldozatai is vannak a BYD modelljénél

Ugyanakkor a kedvezőbb ár elérése érdekében a BYD Yuan Up Pilot több ponton visszafogottabb felszereltséget kínál. A modell például nem kapta meg a gyártó fejlett „God’s Eye” vezetéstámogató rendszerét, amelyet korábban több típusba is ingyenesen integráltak. Ez a rendszer a vezetői asszisztencia „A” és „B” szintű autonómiáját kínálja a prémium modellekben.

Az új, Pilot verzió ezzel szemben csupán alapfunkciókat kínál, így nem rendelkezik sem adaptív tempomattal, sem automatikus sávtartással. A drágább Yuan Up változatok legalább az alap, „C” szintű vezetéstámogatást nyújtják, a luxusmodellek – például a Denza vagy a Yangwang – pedig ennél fejlettebb rendszerekkel is elérhetők.