autóipar
elektromos autók
Byd
villám
Kína

Most mindenki láthatja: belecsapott a villám a BYD népszerű autójába – videóra vették, mi történt a kínai elektromos SUV-val

Egy BYD Song Plus elektromos autóba többször belecsapott a villám, de a kulcsfontosságú alkatrészek és az utasok is sértetlenek maradtak. Az esemény tökéletes példája annak, hogyan működik a Faraday-kalitka elve az elektromos autóknál.
VG
2025.08.09., 16:13

Egy BYD Song Plus elektromos autóba háromszor is belecsapott a villám Kínában. A csapások hatalmas fényvillanásokat és elektromos íveket okoztak a jármű tetején, de a vezető és az utasok nem sérültek meg – írja Totalcar.

BYD Booth at 2025 ChinaJoy Most mindenki láthatja: belecsapott a villám a BYD népszerű autójába - videóra vették, mi történt a kínai elektromos autóval
Fotó: CFOTO via AFP

Az akkumulátor, az elektromos vezérlőegység és a villanymotor is épp maradt. Az esemény tökéletes példája annak, hogyan működik a Faraday-kalitka elve az elektromos autóknál: a fém karosszéria elvezeti a villám energiáját a jármű külső felületén keresztül a föld felé, ami biztonságot nyújt az utasoknak az áramütéstől. 

Mindazonáltal villámcsapás után fontos, hogy az autó elektromos rendszereit azonnal leállítsuk, az ablakokat csukva tartsuk, és amíg a vihar le nem csillapodik, bent maradjunk az autóban.

Egyre csak terjeszkedik a BYD

A BYD új, szuperolcsó autót, a Yuan Up Pilot modellt dobott piacra Kínában, amely most mindössze 74 800 jüanos (kb. 10 500 dollár, vagy 3,8 millió forint) áron érhető el, ez mintegy 25 százalékkal olcsóbb a korábbi belépőmodelleknél. A Pilot változat a BYD Blade akkumulátorának 32 kWh-s verzióját kapta, amely akár 301 kilométeres hatótávot kínál a kínai CLTC ciklus szerint. 

Ugyanakkor a kedvezőbb ár érdekében a felszereltség visszafogottabb: hiányzik például a fejlett „God’s Eye” vezetéstámogató rendszer, az adaptív tempomat és az automatikus sávtartás. Drágább Yuan Up modellek legalább az alap „C” szintű vezetéstámogatást biztosítják, míg a luxusmodellek, mint a Denza vagy Yangwang, ennél fejlettebb rendszerekkel rendelkeznek

Bejelentették: jön Európába a Xiaomi autós portfóliója – felkötheti a gatyát a BYD

Megkezdték a Xiaomi első elektromos SUV-jának forgalmazását Kínában, s kitűzték a céldátumot a globális terjeszkedésükhöz is. A Xiaomi YU7-essel a Teslát szorongatják meg, a Model Y-nál is alacsonyabb ára és magasabb alapfelszereltsége döntő tényező lehet a piac megdolgozásában.

elektromos autók

MBH Bank Nyrt

Az AutoWallis-vezér útja a pénzügyektől az autókereskedelemig

A szombatonként megjelenő Kávészünet podcastsorozat legújabb vendége Ormosy Gábor volt, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.
honvédség

Rendkívüli honvédelmi bejelentés: bevetették a magyar Gripeneket – a vadászgépek elfogták az idegen repülőket

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik.

