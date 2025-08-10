Máris át kell programozni a ChatGPT-t, mert óriási baj van vele – kap egy új funkciót

Ahogy a mesterséges intelligencia (MI) eszközök egyre elterjedtebbé válnak, egyre többen fordulnak chatbotokhoz érzelmi támogatásért vagy személyes problémák megoldásához. A ChatGPT-t azonban nem reagált megfelelően olyan felhasználók esetében, akik mentális vagy érzelmi válságban voltak. Egy esetben például egy 30 éves autizmussal élő férfit kórházba szállítottak mániás epizód és idegösszeomlás miatt, miután a ChatGPT megerősítette abban a hitében, hogy felfedezte az idő meghajlításának módját – mutatott rá cikkében az Euronews.
„Nem mindig találjuk el a helyes választ” – írta közleményében az OpenAI. „A megközelítésünk folyamatosan fejlődik, ahogy tanulunk a valós felhasználásokból.”
A módosítások célja, hogy a ChatGPT jobban felismerje a lelki megterhelés jeleit, megfelelően reagáljon, és szükség esetén tudományosan megalapozott forrásokhoz irányítsa a felhasználókat.
Az új algoritmus a hosszabb beszélgetések során szüneteket fog javasolni, továbbá hamarosan érkezik egy új funkciója is, amely a nagy tétű, személyes döntéseket érintő kérdésekre is válaszol majd.
Például a ChatGPT többé nem fog egyértelmű választ adni olyan kérdésekre, mint például „Szakítsak a barátommal?”, ehelyett inkább kérdéseket tesz fel, amelyek segítenek a felhasználónak átgondolni a helyzetet.
Az OpenAI emellett tanácsadói csoportot is létrehoz mentálhigiénés, ifjúságfejlesztési és ember-gép kapcsolati (HCI) szakértők részvételével, hogy az ő nézőpontjuk is megjelenjen a jövőbeni fejlesztések során.
Ez nem az első alkalom, hogy az OpenAI módosítja a ChatGPT-t a felhasználói visszajelzések hatására. Áprilisban például visszavontak egy frissítést, amely miatt a chatbot túlságosan hízelgő vagy egyetértő válaszokat adott. „A ChatGPT néha inkább olyasmit mondott, ami jól hangzott, mintsem olyat, ami valóban hasznos lett volna” – fogalmazott akkor a vállalat.
A technológiai vállalat úgy képzeli el a ChatGPT-t, mint olyan eszközt, amely hasznos lehet különféle személyes helyzetekben. Például amikor valaki egy nehéz munkahelyi beszélgetésre készül, vagy amikor valaki elakadt, és szüksége van egy gondolatébresztő társra.
Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy bár a chatbotok segíthetnek információgyűjtésben vagy az érzelmek kezelésének megértésében, a valódi előrelépés gyakran csak személyes kapcsolat és egy képzett pszichológusba vetett bizalommal érhető el.
A Világgazdaság is írt arról, hogy a mesterséges intelligencia haszna elvitathatatlan, de terapeutaként nem erre az eszközre kellene támaszkodni. A fiatalok ugyanakkor egyre bizalmasabb viszonyt alakítanak ki a nyelvi modellel. Mivel nem jutnak be a szakellátásra, a ChatGPT válaszait kérik a mentális problémáik megoldására. Márciusban 16,7 millió bejegyzés jelent meg a TikTokon a ChatGPT terapeutaként való használatáról.
