Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.38 -0.57% GBP/HUF457.46 -0.37% CHF/HUF418.41 -0.42% PLN/HUF92.74 -0.02% RON/HUF78.03 -0.12% CZK/HUF16.15 +0.02% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.38 -0.57% GBP/HUF457.46 -0.37% CHF/HUF418.41 -0.42% PLN/HUF92.74 -0.02% RON/HUF78.03 -0.12% CZK/HUF16.15 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,146.55 +0.4% MTELEKOM1,918 +0.74% MOL2,976 -0.8% OTP30,670 +1.15% RICHTER10,510 -0.19% OPUS584 -0.51% ANY8,120 +1.5% AUTOWALLIS164 +0.31% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,283.88 +0.52% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,230.01 +0.47% BUX105,146.55 +0.4% MTELEKOM1,918 +0.74% MOL2,976 -0.8% OTP30,670 +1.15% RICHTER10,510 -0.19% OPUS584 -0.51% ANY8,120 +1.5% AUTOWALLIS164 +0.31% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,283.88 +0.52% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,230.01 +0.47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csőd
áruházlánc
brit
piac

Itt az újabb áruházlánccsőd: ezúttal egy háromszáz boltos óriás hasalt el Európában

Az Egyesült Államokban működő hálózat fizetésképtelensége után most a brit Claire’s is csődeljárás alá került. A brit és az ír hálózat együttesen 306 Claire’s üzletet foglal magában, több mint kétezer munkavállalót foglalkoztat. A vállalatot még próbálják menteni, az üzletek nyitva maradnak, de az online rendeléseket nem teljesítik.
VG
2025.08.15, 19:07
Frissítve: 2025.08.15, 19:42

Csődeljárás alá vonták a Magyarországon is jelen lévő Claire’st, a főként kiegészítőket áruló boltláncot az Egyesült Királyságban és Írországban is. Brit sajtóértesülések szerint a vállalathoz a napokban már a vagyonfelügyelőket is a kinevezték – számolt be az Origo. A lap jelzi: a brit csőd alig néhány nappal követi az Egyesült Államokban az ottani vállalat részéről jelentett fizetésképtelenséget.

Claire's, New York
A Claire’s egyik üzlete New Yorkban / Fotó: Wikipedia Commons (illusztráció)

Ezt jelenti az újabb Claire’s-csőd

Az amerikai Claire’s áruházlánc nehéz helyzetéről a Világgazdaság is beszámolt, szemlénkben megírtuk, hogy néhány éven belül ez már a második alkalom, hogy az Egyesült Államokban működő üzletlánc fizetésképtelenné vált, most viszont úgy tűnik, nem is menekülhet meg. Néhány nappal ezt követően a brit és az ír hálózat is fizetésképtelenségről jelentett.

A Claire’s brit központja Birminghamben van, 306 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és Írországban, és több mint 2150 embert foglalkoztat. Sajtóértesülések szerint ezeknek a munkavállalóknak a foglalkoztatása is veszélybe került a csődhelyzettel.

A vállalat boltjai egyelőre nyitva tartanak, az üzletekben dolgozók kiszolgálják a vásárlókat, de az online rendelés lehetőségét már leállították, a korábban rendelt, de még el nem küldött árukat pedig már nem is küldik ki a vevőknek.

A brit Claire’s már tavaly több millió font adózás előtti veszteségről jelentett, miközben 2026 decemberében 355 millió font értékű vállalati kölcsönt kellene visszafizetnie.

Az Origo kereste a vállalatot a részletek miatt, hogy kiderüljön, az amerikai és brit csőd érinti-e valamilyen módon a magyarországi franchise üzletláncot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu