Csődbe ment a filléres kiegészítők áruházlánca: Magyarországon is bezárt egy boltjuk

Csődöt jelentett a Clarie's az Egyesült Államokban, az ékszereket és ruházati kiegészítőket árusító üzletlánc Magyarországon is jelen van tizenöt üzlettel. A vállalat közlése szerint áruházaikat mindenütt, a nagyobb piacaikon is nyitva tartják, miközben keresik a megoldást a hálózat megmentésére. A Claire's több mint 2700 üzletet működtet a világon, összesen 17 országban.
VG
2025.08.07, 20:49

Az áruházlánc egyszer már csődöt jelentett: 2018-ban már fizetésképtelenné váltak, de akkor boltbezárások és belső átszervezések árán sikerült megmenteni a teljes leállástól. Most újra komoly a baj a Claire'snél, és bár a vállalat azt közölte, keresik a megoldást azért, hogy elkerüljék a lehető legrosszabbat, egyelőre nem látni a megoldást arra, hogyan élhetnék túl a helyzetet – írja az Origo. A vállalat mindenesetre nyitva tartja üzleteit. Magyarországon néhány nagyvárosban, illetve a fővárosban találkozni az áruházlánc üzleteivel, ezekből a Köki Terminál épületében lévő nemrég bezárt, bár vélhetően nem az amerikai csőddel összefüggésben.

Claire's, New York
A Claire's egyik üzletének kirakata New York város Queens városnegyedében
Fotó: Wikipedia Commons

Maradnak a Claire's üzletei, de meddig?

A lap a vállalatigazgató, Chris Cramer szavait idézi, aki szerint a csődbejelentésről hozott „döntés nehéz, de szükségszerű volt.” A cég azt is közölte, hogy míg zajlanak az egyeztetések az üzletlánc lehetséges megmentéséről, üzleteiket nyitva tartják. Ez a döntés Észak-Amerikára és az Egyesült Királyságra bizonyosan vonatkozik. A cég szerint a kialakult helyzetért az élesedő verseny felelős, különösen az ázsiai online piacterek erősödése, mint a Shein és a Temu.

A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel Észak-Amerikában és Európában. A Közel-Keleten illetve Afrikában franchise rendszerben 300 boltot működtetnek.

Az Origo kitér rá, hogy vállalat budapesti boltjai közül a Köki Terminálban működő üzlet a napokban zárt be, ugyanakkor ennek nincs közvetlen köze az Egyesült Államokban működő hálózat csődjéhez.

További információk az Origo cikkében olvashatók.

Az elmúlt hetekre tekintve ez már a második, jelentős üzletláncot érintő csőd. Lapunk megírta, hogy a Magyarországon is népszerű Pepco németországi vállalata július végén indította el a csődeljárást.

