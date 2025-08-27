Deviza
EUR/HUF396.04 -0.04% USD/HUF340.83 +0.14% GBP/HUF458.51 -0.05% CHF/HUF423.19 -0.08% PLN/HUF92.97 -0.05% RON/HUF78.29 -0.05% CZK/HUF16.16 +0.02%
Bemutatták: itt az új ezer lóerős német tank, a szlovákok adják a legfontosabb részét – ezért jobb a Condor, mint a régi Leopard

A Condor Leopard 1 egy modernizált, kettős szerepkörű páncélos jármű, amely a Leopard 1 alapjaira épül. Egyszerre képes földi csapatok tűztámogatására, valamint rövid hatótávolságú légvédelemre drónok és helikopterek ellen.
VG
2025.08.27, 06:47
Frissítve: 2025.08.27, 07:01

A Condor Leopard 1 egy új harckocsi, amelyet a német Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) fejlesztett ki. A jármű a modernizált Leopard 1 lánctalpas alvázára épül, képes tűztámogatást nyújtani a földi csapatoknak és rövid hatótávolságú légvédelemre is alkalmas.

Bemutatták: itt az új ezer lóerős német tank, a szlovákok adják a legfontosabb részét – ezért jobb a Condor, mint a régi Leopard
A új Condor Leopard 1 / Fotó: FFG

A tank egy 30 mm-es automata ágyúval felszerelt Turra 30-SA távirányított toronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a járműnek, hogy egyszerre harcoljon légi fenyegetések, például drónok, helikopterek és alacsonyan repülő repülőgépek ellen, valamint páncélozott vagy gyalogsági célpontokat támadjon. Az ágyút a szlovák EVPÚ gyártja.

A Leopard 1 eredetileg könnyű páncélzatát megerősítették oldalsó és tetőpáncélzattal a Condor Leopard 1 esetében. Korszerű digitális fedélzeti rendszerrel rendelkezik, amely magában foglal többfeladatú radart és érzékelőket az irányított páncéltörő rakéták észlelésére.

Képes Spike vagy Konkursz páncéltörő irányított rakétákat hordozni. Megtartja a Leopard 1 jó manőverezőképességét és súlya 40 tonna alatt marad, miközben a személyzet elhelyezését újratervezték a jobb túlélési képesség érdekében.

Új szintre léphet az ukrán–német hadiipari együttműködés

Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint Denisz Smihal miniszter találkozott a KNDS Deutschland vezetőivel, amely cég a Leopard 2 harckocsikat is gyártja. A tárgyalások fő témája az ipari együttműködés bővítése, valamint közös ukrajnai vállalatok létrehozása volt. Az országban javító- és szervizközpontokat létesítenek a fegyverek gyors helyreállítására. 

A minisztérium szerint a KNDS már megjavította az első három Gepard légvédelmi rendszert Ukrajnában. Azt tervezik, hogy állandó kommunikációs csatornát alakítanak ki a német gyártó és az ukrán hadsereg között. Ez azért fontos, mert így a fronton szerzett tapasztalatok közvetlenül beépülhetnek a német fejlesztésekbe és modernizációs programokba.

A KNDS emellett kiterjedt javítóhálózatot hozna létre a nehézfegyvereknek Ukrajnában, amely később a gyártás előszobája is lehet. Ez a lépés nemcsak logisztikai előnyt jelentene Kijevnek, hanem hosszabb távon a hadiipari függetlenség egyik alapkövét is leteheti.

Jó kezekben a magyar Leopardok: cég született a karbantartásukra

A Magyar Honvédség német gyártmányú haditechnikai eszközeinek karbantartására alakult magyar többségi tulajdonnal a beszédes nevű Leopard Hungary MRO Kft., ami gödöllői székhellyel a német KNDS fegyvergyártó és a magyar HM Currus Zrt. közösen hozott létre. A vállalat nemcsak a harckocsik, de más eszközök karbantartását is végzi.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
