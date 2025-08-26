A világverő csipek környékéről is kirúgták őket, egy lépéssel távolabb a csúcstól a kínaiak

A kínaiak kiszorulnak a világ legfejlettebb csipjeinek gyártásából. A tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 3 nanométeres csipjei előálélításában még használta kínai beszállítók eszközeit, az új 2 nanométeres egységek azonban már ezek nélkül készülnek – adta hírül a Nikkei Asia. A lépés célja: csökkenteni a szabályozási kapcsolatokat és biztosítani a folyamatos hozzáférést az amerikai támogatásokhoz a kereskedelmi háború közepette, amely jelentős részben a két világgazdasági főrivális, az USA és Kína vetélkedésének kifejeződése.

A csip a csúcstechnológia lelke: az új szupercsipnek még a környékén sem akar kínaiakat látni a gyártó Fotó: AFP

A TSMC a világ négy legnagyobb csipgyártójának egyike, a másik három a dél-koreai Samsung és az amerikai Nvidia és Intel. A legfejletteb, 2-3 nanométeres csipek gyártására a kínai vállalatok még nem képesek, de gyorsan fejlődnek és növekednek.

A világ legkifinomultabb csipjeinek számító 2 nanométeres félvezetők gyártását a TSMC még idén megkezdi Hszincsuban és Kaohsiungban, és az amerikai Arizonában is felgyorsítja beruházását, amely növekvő mértékben kapcsolódik majd be a fejlett csipek gyártásába. Az üzem az Egyesült Államokban a bővítési tervek megvalósulása után várhatóan a 2 nm-es és annál kisebb chipek körülbelül 30 százalékának előállításáért lesz felelős.

A régi és az új szupercsipek: a nagy változás a készülő amerikai szigorítás

A korábbi generációk, a 3 nanométeres csipek gyártásában a TSMC olyan kínai beszállítók eszközeit is alkalmazta, mint

az AMEC

és a Mattson Technology (amelyet a Beijing E-Town Semiconductor Technology 2016.ban vásárolt meg).

Az elszakadás a kínaiaktól köthető a csipekről és az USA védelméről szóló, 2024-ben beterjesztett amerikai törvényjavaslathoz (amit még nem fogadott el a Kongresszus)– írja a Nikkei Ázsia. Ez kizárná a szövetségi finanszírozásból és adókedvezményekből az olyan vállalatokat, amelyek "aggályos külföldi entitásoktól" vásárolnak eszközöket. Ezt széles körben a kínaiakra értik.

Csip és kereskedelem: a háttér a vámháború

A TSMC anyag- és vegyszervásárlásait is felülvizsgálja, azzal a céllal, hogy csökkentsék a kínai forrásoktól való függést Tajvanon és az Egyesült Államokban, miközben Kínában továbbra is helyi beszerzést alkalmaznak a pekingi iparpolitikához igazodva.