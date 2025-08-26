Deviza
EUR/HUF397.77 +0.12% USD/HUF342.23 +0.03% GBP/HUF460.62 +0.05% CHF/HUF424.45 +0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.72 +0.1% CZK/HUF16.2 +0.13% EUR/HUF397.77 +0.12% USD/HUF342.23 +0.03% GBP/HUF460.62 +0.05% CHF/HUF424.45 +0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.72 +0.1% CZK/HUF16.2 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tajvan
chip
kereskedelmi háború
csip
Kína

A világverő csipek környékéről is kirúgták őket, egy lépéssel távolabb a csúcstól a kínaiak

Vámháború, kereskedelmi háború, ezektől hallunk rengeteget, miközben a kíméletlen globális gazdasági-politikai rivalizálásnak van egy mellékfrontja, amit akár a főfrontnak is tekinthetünk: a csipháború. A csip minden csúcstechnológia lelke, minél fejlettebb, annál inkább, és most ezen a fronton történt fontos fejlemény: a világ egyik legfontosabb gyártója dobta ki a kínai részvevőket a világ legfejlettebb csipjeinek előállításából.
Pető Sándor
2025.08.26., 08:27

A kínaiak kiszorulnak a világ legfejlettebb csipjeinek gyártásából. A tajvani TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 3 nanométeres csipjei előálélításában még használta kínai beszállítók eszközeit, az új 2 nanométeres egységek azonban már ezek nélkül készülnek – adta hírül a Nikkei Asia. A lépés célja: csökkenteni a szabályozási kapcsolatokat és biztosítani a folyamatos hozzáférést az amerikai támogatásokhoz a kereskedelmi háború közepette, amely jelentős részben a két világgazdasági főrivális, az USA és Kína vetélkedésének kifejeződése.

A csip a csúcstechnológia lelke: az új szupercsipnek még a környékén sem akar kínaiakat látni a gyártó
A csip a csúcstechnológia lelke: az új szupercsipnek még a környékén sem akar kínaiakat látni a gyártó Fotó: AFP

A TSMC a világ négy legnagyobb csipgyártójának egyike, a másik három a dél-koreai Samsung és az amerikai Nvidia és Intel. A legfejletteb, 2-3 nanométeres csipek gyártására a kínai vállalatok még nem képesek, de gyorsan fejlődnek és növekednek.

A világ legkifinomultabb csipjeinek számító 2 nanométeres félvezetők gyártását a TSMC még idén megkezdi Hszincsuban és Kaohsiungban, és az amerikai Arizonában is felgyorsítja beruházását, amely növekvő mértékben kapcsolódik majd be a fejlett csipek gyártásába. Az üzem az Egyesült Államokban a bővítési tervek megvalósulása után várhatóan a 2 nm-es és annál kisebb chipek körülbelül 30 százalékának előállításáért lesz felelős.

A régi és az új szupercsipek: a nagy változás a készülő amerikai szigorítás

A korábbi generációk, a 3 nanométeres csipek gyártásában a TSMC olyan kínai beszállítók eszközeit is alkalmazta, mint

  • az AMEC 
  • és a Mattson Technology (amelyet a Beijing E-Town Semiconductor Technology 2016.ban vásárolt meg).

Az elszakadás a kínaiaktól köthető  a csipekről és az USA védelméről szóló, 2024-ben beterjesztett amerikai törvényjavaslathoz (amit még nem fogadott el a Kongresszus)– írja a Nikkei Ázsia. Ez kizárná a szövetségi finanszírozásból és adókedvezményekből az olyan vállalatokat, amelyek "aggályos külföldi entitásoktól" vásárolnak eszközöket. Ezt széles körben a kínaiakra értik. 

Csip és kereskedelem: a háttér a vámháború

A TSMC anyag- és vegyszervásárlásait is felülvizsgálja, azzal a céllal, hogy csökkentsék a kínai forrásoktól való függést Tajvanon és az Egyesült Államokban, miközben Kínában továbbra is helyi beszerzést alkalmaznak a pekingi iparpolitikához igazodva.

Az USA és Kína kereskedelmi kapcsolatai továbbra is ingatagok – fejtegeti a lap. Amikor a legrosszabb volt az idén, az USA-ba érkező kínai árukra a vámok 145 százalékra emelkedtek, a fordított viszonylatban pedig 125 százalékra emelkedtek, mielőtt mindkét kormány 90 napos "tűzszünetet" kötött 2025 májusában. Ennek megfelelően az amerikai vámok 30 százalékra, a kínaiak pedig 10 százalékra csökkentek, és ezt az egyezményt 2025. november 10-ig meg is hosszabbították.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Donald Trump

Donald Trump újabb brutális vámokkal fenyeget – 200 százalékról beszélnek, tapintható a feszültség!

Elemzők szerint blöfföl az amerikai elnök.
4 perc
Tajvan

A világverő csipek környékéről is kirúgták őket, egy lépéssel távolabb a csúcstól a kínaiak

A csip minden csúcstechnológia lelke, minél fejlettebb, annál inkább.
7 perc
részvény

Befektetés: ezek a magyar részvények ralizhatnak nagyot – akad 40 százalékos hozamlehetőség is

A kis és közepes méretű vállalatok papírjai között találni negyvenszázalékos felértékelődéssel kecsegtető befektetést is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu