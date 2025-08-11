Megadóztatja a mesterséges intelligencia csipek kínai exportját Donald Trump

Rendhagyó adó sújthatja az Nvidia és az AMD Kínába szánt mesterséges intelligencia csipjeit, miután az amerikai kormány az exportengedélyek fejében a félvezetőkön elért bevétel 15 százalékára igényt tart.

Fotó: CFOTO via AFP

A cégek örülnek, hogy exportáljatnak csipeket Kínába, ezért az adót is hajlandók kifizetni

A Bloomberg összefoglalója szerint az Nvidia hajlandó kifizetni a H20-as csipeket sújtó 15 százalékos adót, ahogy az AMD is a saját MI308-as lapkái után. Ez nem különösebben meglepő, hiszen a cégek ennél jóval magasabb árréssel dolgoznak, a csipeket pedig direkt a kínai piacra fejlesztették, hogy megkerüljék a legfejletteb MI-csipek kínai exportjára vonatkozó tiltást, ám később ezek a félvezetők is felkerültek a tiltólistára.

A terv hasonlóan Donald Trump amerikai elnök más elképzeléseihez a kereskedelmi engedményekért cserébe bevételt szeretne gyűjteni az amerikai kormány számára, elég ha a vámháborús megállapodásokra vagy épp az Apple amerikai beruházási terveire gondolunk. Azonban

a kínai kormány egyre inkább ellenséges az amerikai MI-csipek használatával szemben, mondván azok biztonsági kockázatokat jelentenek.

A csipek kínai exportjának újbóli engedélyezése pedig aláássa a korábbi nemzetbiztonsági alapokon nyugvó érveket, így az Egyesült Államoknak sem lesz könnyű dolga az ország szövetségeseit különféle korlátozások bevezetéséről meggyőznie.

Kellenek-e még Kínának az amerikai csipek?

Az Nvidia egy szóvivője szerint a cég betartja az amerikai korlátozásokat, és bár hónapok óta nem szállított H20 csipeket Kínába, reméli, hogy az új szabályok megnyitják az utat az amerikai cégek előtt, hogy versenybe szálljon Kínában. Sajtóhírek stzerint miután a cég vezérigazgatója, Jensen Huang találkozott Trumppal, az amerikai kereskedelmi minisztérium elkezdte kiadni az első exportengedélyeket a H20-csipekre.

Huang szerint az exportkorlátozások csak az amerikai technológia terjedését gátolják, miközben helyzetbe hozzák a cég versenytársait, például a Huaweit.

Az amerikai állam viszonylag mérsékelt bevételre számíthat a megoldásból, hiszen az Nvidia az utolsó, a H20-as csipek kínai exportját engedélyező negyedévben 4,7 milliárd dolláros bevételre tett szert az országból, míg további 2,5 milliárd értékű félvezető eladását a legutóbbi korlátozások megakadályozták. Így az Nvidia negyedévente 6-7 milliárd dolláros forgalom után fizethet adót, ami negyedévenként 1 milliárd dollár körül alakulhat. Az AMD az exporttilalom feloldása után 2025-ben 3-5 milliárd dollárral növelheti a bevételét a Morgan Stanley elemzői szerint. Ugyanakkor az is kérdés, hogy Peking rosszallása mellett is lesz-e az amerikai csipek után erőteljes kereslet.