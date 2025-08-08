Putyin rendkívül kedvező feltételeket kap Trumptól a békekötésre, ha igaz, ami kiszivárgott

A lengyel Onet hírportál arról számolt be: meg nem nevezett forrásokból tudomásukra jutottak a közelgő amerikai–orosz csúcstalálkozó amerikai javaslatainak részletei. Szerintük Donald Trump a Kreml számára „kedvező” javaslattal készül a csúcsra. A hírt egyelőre nem erősítette meg egy európai vezető sem. Lengyel biztonsági szakértőknek nem tetszik a csomag – írta az Origo –, szerintük egy ilyen alku legnagyobb nyertese maga Trump lenne. Előfordulhat, hogy ködbe szurkálás folyik – a hírt egyelőre nem erősítette meg egy európai vezető sem.
Bár az Onet nem nevezi meg forrásait, azt állítja, hogy az amerikai javaslatot egyeztették az európai államokkal. „Tudomásunkra jutott, hogy Moszkva nagyon kedvező ajánlatot kapott a Trump-kormánytól” – írta a hírportál.
A feltételezett megállapodási tervezet az alábbi pontokból áll:
Ugyanakkor ez a feltételezett javaslat nem tartalmaz lépéseket az ukrán NATO-csatlakozás megállítására, ami régóta Moszkva egyik legnagyobb követelése a nyugati hatalmakkal szemben.
Oroszország nem kapott ígéretet arra sem, hogy megszűnik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás. A hírügynökség szerint azonban az utolsó pont elfogadható a Kreml számára. Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője közötti találkozót követően Trump telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel.
Trump ezután közölte az európai vezetőkkel is, hogy „már a jövő héten” találkozni kíván Putyinnal és hajlandó lenne akár háromoldalú tárgyalást is folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétével is.
