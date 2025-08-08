Putyin rendkívül kedvező feltételeket kap Trumptól a békekötésre, ha igaz, ami kiszivárgott

A lengyel Onet hírportál arról számolt be: meg nem nevezett forrásokból tudomásukra jutottak a közelgő amerikai–orosz csúcstalálkozó amerikai javaslatainak részletei. Szerintük Donald Trump a Kreml számára „kedvező” javaslattal készül a csúcsra. A hírt egyelőre nem erősítette meg egy európai vezető sem. Lengyel biztonsági szakértőknek nem tetszik a csomag – írta az Origo –, szerintük egy ilyen alku legnagyobb nyertese maga Trump lenne. Előfordulhat, hogy ködbe szurkálás folyik – a hírt egyelőre nem erősítette meg egy európai vezető sem.

Trump Amerika számára kedvező eredményt szeretne elérni a csúcstalálkozón / Fotó: Brendan Smialowski / AFP

Bár az Onet nem nevezi meg forrásait, azt állítja, hogy az amerikai javaslatot egyeztették az európai államokkal. „Tudomásunkra jutott, hogy Moszkva nagyon kedvező ajánlatot kapott a Trump-kormánytól” – írta a hírportál.

Három ponttal készülhet Amerika a csúcstalálkozóra

A feltételezett megállapodási tervezet az alábbi pontokból áll:

Tűzszünet Ukrajnában, bár nem teljes békeszerződés.

Az oroszok által megszállt területek de facto elismerése a státusz kérdésének 49 vagy 99 évre történő elhalasztásával.

Az Oroszországra kiszabott szankciók többségének feloldása, és hosszú távon az energetikai együttműködés visszaállítása, nevezetesen az orosz gáz és olaj importja.

Ugyanakkor ez a feltételezett javaslat nem tartalmaz lépéseket az ukrán NATO-csatlakozás megállítására, ami régóta Moszkva egyik legnagyobb követelése a nyugati hatalmakkal szemben.

Semmi sincsen kőbe vésve

Oroszország nem kapott ígéretet arra sem, hogy megszűnik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás. A hírügynökség szerint azonban az utolsó pont elfogadható a Kreml számára. Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője közötti találkozót követően Trump telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel.

Trump ezután közölte az európai vezetőkkel is, hogy „már a jövő héten” találkozni kíván Putyinnal és hajlandó lenne akár háromoldalú tárgyalást is folytatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétével is.