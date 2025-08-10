Már semmi se számít: az amerikai hadsereg szétlövi a Tesla Cybertruckokat – de Elon Musk boldog

Az amerikai légierő két Tesla Cybertruck vásárlását tervezi, hogy célpontként használja őket a lőtéren. Az autók egy nagyobb, 33 járművet magában foglaló megrendelés részei lennének.

Cybertruck: az amerikai hadsereg szétlövi őket, de Elon Musk boldog / Fotó: NurPhoto via AFP

A légierő a Cybertruckokon szeretné tesztelni a fegyverek hatékonyságát, mivel a strapabíró pick-up rozsdamentes acélból készült, és jobban bírja a sérüléseket, mint a hagyományos járművek. Emiatt előfordulhat, hogy az ellenségek Cybertruckokat is bevethetnek a harctéren.

A légierő szerint a Cybertruck egyedi kialakítása és masszív felépítése miatt más autókon nem lehetne elvégezni a szükséges fegyvertesztet. A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk eredetileg 2019-ben mutatta be a Cybertruckot, majd 2023-ban kezdődött a gyártása, és abban az évben szállították le az első vásárlóknak.

A cég körülbelül 38 965 Cybertruckot adott el tavaly, ami elmaradt az előrejelzésektől, de így is az Egyesült Államok legnépszerűbb elektromos pick-upja lett 2024-ben, megelőzve olyan versenytársakat, mint a Ford F-150 Lightning. Bár az év elején a Los Angeles-i robbantás bebizonyította, hogy az autó valóban strapabíró, de a Business Insidernek megszólaló szakértők szerint a Cybertruck haszontalan lenne a csatatéren.

A jármű ugyanis gyakran meghibásodik, és több visszahívással szembesült az elmúlt két évben, ráadásul a drónokat és páncéltörő fegyvereket aligha élné túl.