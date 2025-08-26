Robotok és hajógyártás: 150 milliárd dolláros dél-koreai beruházás az Egyesült Államokban

A dél-koreai vállalatok 150 milliárd dollár értékű befektetést ígértek az Egyesült Államokban, a vállalás az amerikai és a dél-koreai elnök közötti csúcstalálkozón hangzott el. A beruházások számos területet érintenek, egyebek között az autóipart, az acélgyártást, az energetikát, a légi közlekedést és más szektorokat.
Például a Hyundai Motor 2025 és 2028 között 26 milliárd dollárra növeli az amerikai befektetéseit a korábban tervezett 21 milliárd dollárról. A cég robotgyárat épít az országban, amelynek éves kapacitása 30 ezer egység lesz. A vállalat tervbe vette, hogy acélüzemet létesít Louisianában, valamint bővíti az amerikai autógyártási kapacitásait.
A bejelentett projektek érintik az energetika területét is. A Korea Hydro & Nuclear Power és a Doosan Enerbility amerikai partnereivel együttműködve épít moduláris atomreaktorokat. Ehhez kapcsolódik, hogy az állami tulajdonú Korea Gas Corp. 2028-tól kezdődően 10 évig évente 3,3 millió tonna cseppfolyósított földgázt importál az Egyesült Államokból.
Trump a csúcstalálkozón bejelentette, hogy az Egyesült Államok Dél-Koreával közösen újraéleszti a nehézségekkel küzdő amerikai hajógyártást. A Hyundai, a Korea Development Bank és a Cerberus Capital amerikai befektetési társaság több milliárd dolláros közös alapot hoznak létre, hogy fellendítsék az amerikai hajóépítést.
Ugyan részletek még nem derültek ki, de az elemzők szerint a felek új üzemeket építhetnek. A Samsung Heavy Industries és a Vigor Marine Group szintén előzetes megállapodást írt alá az amerikai haditengerészet hajóinak karbantartásáról és felújításáról, valamint hajógyárak modernizálásáról és közös hajóépítésről.
A dél-koreai Hanwha tavaly vásárolta fel az Egyesült Államok egyik legnagyobb hajógyárát Philadelphiában. A cég a csúcstalálkozó után közölte: 5 milliárd dollárt szán arra, hogy a létesítményben 20 hajóra növelje az éves termelést a jelenlegi kettőről.
A Boeing megrendelései fontos szerepet játszanak az amerikai diplomáciában, mióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba. A csúcstalálkozó után bejelentették, hogy a Korean Air dél-koreai légitársaság több mint 100 új repülőgépet vásárol az amerikai Boeing repülőgépgyártó vállalattól, 36,2 milliárd dollárért.
Az amerikai gyártó 2030-ig szállítja le a repülőgépeket. A dél-koreai légitársaság ezenfelül megállapodott a GE Aerospace-szel 19 tartalék hajtómű szállításáról 690 millió dollárért, és hajtóművek hosszú távú, 20 éves karbantartásáról 13 milliárd dollárért. Az is kiderült, hogy a Korea Zinc megállapodott a Lockheed Martinnal: az egyezség értelmében a dél-korai cég germániumot szállít az amerikai hadiipari vállalatnak.
Fontos megemlíteni, hogy Donald Trump júliusban még arról beszélt: Dél-Korea vállalta 350 milliárd dollár befektetését amerikai érdekeltségekbe. Az nem világos, hogy a mostani, 150 milliárdos ígéret átfedésben van-e a korábban vállalt összeggel.
