Deutsche Bahn
személycsere
vezető

Megelégelte Berlin, leszedik a vágányról a német vasutak vezérét

Richard Lutz 2017 óta vezette Európa egyik legnagyobb vasúttársaságát, a Deutsche Bahn-t. Ugyanakkor a vasutak pontosságát nem tudta javítani.
Andor Attila
2025.08.14, 16:36

A BILD-et tájékoztató kormányzati források szerint Patrik Schneider közlekedési miniszter még ma 17 órakor bejelenti Lutz menesztését.  A vezető szerződését eredetileg további öt évre meghosszabbították 2022-ben. Azonban régóta bírálatok érték, elsősorban a katasztrofális pontossági mutatói miatt. A Deutsche Bahn gyenge teljesítménye külföldön is címlapokra került; nemrégiben az amerikai "Washington Post" újság bírálta a német vonatokat.

