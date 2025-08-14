Megelégelte Berlin, leszedik a vágányról a német vasutak vezérét

A BILD-et tájékoztató kormányzati források szerint Patrik Schneider közlekedési miniszter még ma 17 órakor bejelenti Lutz menesztését. A vezető szerződését eredetileg további öt évre meghosszabbították 2022-ben. Azonban régóta bírálatok érték, elsősorban a katasztrofális pontossági mutatói miatt. A Deutsche Bahn gyenge teljesítménye külföldön is címlapokra került; nemrégiben az amerikai "Washington Post" újság bírálta a német vonatokat.