Európa ragaszkodna saját szabályozásához, de Amerika védené a techcégeket - ezért késik a kereskedelmi megállapodás

Az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, ám emiatt tovább csúszik a hivatalos közös nyilatkozat, amely lezárná a múlt hónapban bejelentett kereskedelmi megállapodást. A vita középpontjában az úgynevezett „nem vám jellegű akadályok” említése áll, amelybe Washington korábban a Digital Services Act (DSA) előírásait is beleértette.

Az EU és az USA kereskedelmi megállapodásának késése mögött a digitális szabályozások és az ipari vámok megtorpant menetrendje áll, ami különösen Németország autóiparát érinti / Fotó: NurPhoto via AFP

A tárgyalásokat nehezíti, hogy az Egyesült Államok szeretné nyitva hagyni a lehetőséget a digitális szabályok enyhítésére, míg Brüsszel ezt vörös vonalnak tekinti.

Az Európai Bizottság szerint a DSA – amely nagy technológiai cégeket kötelez a szigorúbb tartalomfelügyeletre – nem képezheti alku tárgyát.

A feszültséget most tovább növeli, hogy Donald Trump elnök korábban augusztus 15-re ígérte az európai autókra kivetett vám csökkentését 27,5 százalékról 15 százalékra, de ennek bejelentését is a közös nyilatkozat véglegesítéséhez kötötték. Ez komoly érvágás például a német autóiparnak, amely a legnagyobb európai exportőr az amerikai piacon.

Akciók, amelyek bármely vámtétel módosítását érintik, csak a partnerekkel közösen aláírt nyilatkozatok után lépnek életbe – nyilatkozta egy amerikai tisztviselő a Financial Timesnak.

Digitális szabályozásokon bukhat el a kereskedelmi megegyezés

Miközben az Egyesült Királysággal májusban gyorsan publikálták a megállapodás főbb pontjait, Brüsszel és Washington között még mindig köröznek a tervezetek. Az EU számára csalódást jelent, hogy az egyezség végül magasabb vámokkal jár, miközben több száz milliárd dollár értékben kell amerikai energiát és beruházásokat vásárolnia.

Újabb vitapont az amerikai élelmiszerexport kérdése: Washington pontos menetrendet vár arra, mikorra nyílik meg a piac

az amerikai hal;

a ketchup;

a keksz;

vagy a szójatermékek előtt;

ám a 27 tagállam arra hivatkozik, hogy belső jogalkotási folyamatai miatt nem tud dátumokat vállalni.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője szerint

a végső fázisban vannak az egyeztetések, ám az utolsó mérföldet mindig a legnehezebb megtenni.

Addig azonban nemcsak a politikai nyilatkozat várat magára, hanem az autóipari és egyéb exportpiaci könnyítések is.