Európa ragaszkodna saját szabályozásához, de Amerika védené a techcégeket - ezért késik a kereskedelmi megállapodás

Az Európai Unió igyekszik fenntartani frissen bevezetett digitális szabályait az amerikai nyomás ellenére, ám emiatt tovább csúszik a hivatalos közös nyilatkozat, amely lezárná a múlt hónapban bejelentett kereskedelmi megállapodást. A vita középpontjában az úgynevezett „nem vám jellegű akadályok” említése áll, amelybe Washington korábban a Digital Services Act (DSA) előírásait is beleértette.
A tárgyalásokat nehezíti, hogy az Egyesült Államok szeretné nyitva hagyni a lehetőséget a digitális szabályok enyhítésére, míg Brüsszel ezt vörös vonalnak tekinti.
Az Európai Bizottság szerint a DSA – amely nagy technológiai cégeket kötelez a szigorúbb tartalomfelügyeletre – nem képezheti alku tárgyát.
A feszültséget most tovább növeli, hogy Donald Trump elnök korábban augusztus 15-re ígérte az európai autókra kivetett vám csökkentését 27,5 százalékról 15 százalékra, de ennek bejelentését is a közös nyilatkozat véglegesítéséhez kötötték. Ez komoly érvágás például a német autóiparnak, amely a legnagyobb európai exportőr az amerikai piacon.
Akciók, amelyek bármely vámtétel módosítását érintik, csak a partnerekkel közösen aláírt nyilatkozatok után lépnek életbe – nyilatkozta egy amerikai tisztviselő a Financial Timesnak.
Miközben az Egyesült Királysággal májusban gyorsan publikálták a megállapodás főbb pontjait, Brüsszel és Washington között még mindig köröznek a tervezetek. Az EU számára csalódást jelent, hogy az egyezség végül magasabb vámokkal jár, miközben több száz milliárd dollár értékben kell amerikai energiát és beruházásokat vásárolnia.
Újabb vitapont az amerikai élelmiszerexport kérdése: Washington pontos menetrendet vár arra, mikorra nyílik meg a piac
ám a 27 tagállam arra hivatkozik, hogy belső jogalkotási folyamatai miatt nem tud dátumokat vállalni.
Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője szerint
a végső fázisban vannak az egyeztetések, ám az utolsó mérföldet mindig a legnehezebb megtenni.
Addig azonban nemcsak a politikai nyilatkozat várat magára, hanem az autóipari és egyéb exportpiaci könnyítések is.
A késlekedés fokozza a bizonytalanságot az európai exportőrök körében, különösen a német autógyártók és a francia–olasz bor- és szeszipar számára. A következő hetekben dőlhet el, hogy a digitális szabályok vagy a vámengedmények élveznek-e elsőbbséget az EU–USA kereskedelmi kapcsolatokban.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodtak az új kereskedelmi feltételekről. Az egyezséget, a 15 százalékos amerikai vámokat és az egyéb európai kötelezettségvállalásokat aligha lehet uniós győzelemként értékelni. A Bruttó legújabb epizódjában arra is kerestük a választ, hogy mely magyarországi iparágakat érinti legérzékenyebben a megváltozott viszonyrendszer.
A podcast vendége: Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
