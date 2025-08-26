Egy washingtoni bíróságon újabb kereset indult az Amazon ellen, amely szerint a cég megtéveszti a fogyasztókat azzal, hogy a digitális tartalmakat (filmeket és sorozatokat) „vásárlásként” kínálja – miközben a valóságban a felhasználók csak egy időben korlátozott licencet kapnak, amit a vállalat bármikor visszavonhat. Bár az ügy most az Amazon kapcsán került a reflektorfénybe, valójában egy sokkal szélesebb jelenségről van szó: mit jelent ma „birtokolni” a digitális tartalmak?

Mit jelent ma a digitális tartalmak birtoklása? – az Amazont újabb per sújtja, mert nem világos, meddig marad a miénk, amit digitálisan megveszünk / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ha valaki online filmet vesz meg, például az Amazon Prime Video katalógusában, nem maga a film kerül a birtokába, hanem egy engedély a megtekintésre. Ez addig él, amíg a cég rendelkezik a forgalmazási jogokkal. Ha a jog lejár, az adott film – akár végleg – eltűnhet a felhasználó könyvtárából. A probléma éppen itt van:

a „Buy” gomb azt sugallja, hogy a vásárló ugyanúgy rendelkezik a filmmel, mint egy DVD vagy Blu-ray esetében, a valóság azonban inkább egy bérlethez hasonlít.

Az Amazon korábban azzal védekezett, hogy a „buy” szó a használati jog megvásárlására is vonatkozhat – a bíróság azonban nem minden pontban fogadta el ezt az érvelést. Kaliforniában 2024-ben életbe lépett egy új törvény, amely előírja: csak akkor lehet „vásárlásként” hirdetni egy digitális tranzakciót, ha az tényleges, korlátlan tulajdont biztosít. Ellenkező esetben a kereskedőnek világosan és feltűnően közölnie kell, hogy valójában egy visszavonható licencet ad – írja a The Hollywood Reporter.

Hasonló helyzet alakult ki a videójátékok világában is. A legismertebb digitális játékbolt, a Steam, szintén licencalapon működik: amikor valaki megvásárol egy játékot, valójában a kiadó által engedélyezett hozzáférést kap hozzá. Ez addig biztos, amíg a játék elérhető a platformon és a szerverek működnek. A különbség annyi, hogy a Steamnél a legtöbb játék letölthető és offline is futtatható, így az eltűnés ritkább, de nem példa nélküli. Jó példa erre az Ubisoft The Crew című játéka, amelyet 2023-ban végleg lekapcsoltak: a szerverek leállása után a játék még azok számára is játszhatatlanná vált, akik teljes áron megvették. Részben ez indította el a Stop Killing Games mozgalmat.