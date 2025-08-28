Ukrán logika: lehetetlenítsd el az egyik legnagyobb beszállítódat

Tehát Ukrajna mindhárom fő olajtermék-beszállítója hatalmas mennyiségű orosz olajat vásárol, és Szlovákia – mint olvasható nem is fér hozzá más forráshoz. India olajimportjában az Oroszországból származó mennyiség aránya 2024 végére közel 40 százalékra nőtt, a törökországiban pedig 50 százalékra. Ezen országok a lap szerint nem is titkolják, hogy orosz nyersanyagból készült olajtermékeket exportálnak, ahogyan állítólag ukrán elemzők is „orosz nyomkövetésű” beszerzésről beszélnek. Ennek alapján kimondható, hogy az Ukrajnába érkező dízel jelentős részét orosz olajból állítják elő. Hasonló a helyzet a földgázzal is, de itt Ukrajna csak Magyarországtól és Szlovákiától függ. E két ország döntően Oroszországtól vásárolja a gázt.

Drága a délről érkező olaj

Ukrajna magas felárral juthat az orosz olajból készült olajtermékekhez, hiszen már az olaj Indiába történő elszállítása is drága. A 2022-ben még üzemelő hét ukrajnai finomítóból már egy sem működik, vagyis Ukrajna kénytelen szinte bármilyen üzemanyagot megvásárolni, amelyet felajánlanak neki. (Talán a kremencsugi finomító üzemel néha, de folyamatosan ki van téve az orosz rakéta- és dróntámadásoknak.) Pusztulnak az ukrajnai olajraktárakat is, mint például az odesszai.

Az ukrán Energiaügyi Minisztérium honlapja szerint tavaly az ország 16 országból importáltak dízelolajat. Ezek közül az első ötből érkezett a teljes mennyiség 93 százaléka. A tavalyi első ötben még nem szerepelt India, Törökország és Szlovákia. A lista élén

Románia (30 százalék)

Lengyelország (26 százalék)

Görögország (20 százalék)

Litvánia (9 százalék)

és Magyarország (8 százalék)

állt. A Világgazdaság piaci forrása szerint Magyarország a KGST időkben lefektetett nyírbogdányi termékvezetéken is visz ki Ukrajnába dízelt. Ukrajna magyarországi nagykövetségének honlapján az olvasható, hogy Magarországról 2022-ben (tehát két évvel korábban) a Szamara-Nyugati Határ nevű olajvezetéken 114 ezer tonna dízelt szállítottak Ukrajnába.

Kis káosz a számokban

Az együtt 50 százalékot kitevő Görögország és Románia a földrajzi elhelyezkedésének és megfelelő infrastruktúrának köszönhetően már korábban is fogadhatott volna több török és indiai olajterméket, de benzin- és dízeleladásuk hivatalosan görög és román eredetű volt. Az Oilcapital szerint Romániának öt működő finomítója van, ezek együttes kapacitása évi körülbelül 13,7 millió tonna olajtermék. Ezzel szemben nyilvános adatok csak négy működő romániai finomítóról tudnak, ezek a Petrobrazi, a Petrotel, a Petromidia és a Vega, de az utóbbi kapacitása elég kicsi. ((Még kettő szünetel és kettő végleg leállt.) A hivatalos romániai statisztika szerint az országban 2024-ben 11,94 millió tonna finomított olajterméket állítottak elő. Szintén erősen eltér a lap által a görög olajfeldolgozó-kapacitásokról az elmúlt évekre írt évi 24 millió tonnás adat a hivatalostól, amely 2024-re 30,8 millió tonnát ad meg, Bár e különbségek alapján már erősen hozzávetőlegesnek kell tekintenünk a lap két további adatát is, amelyek szerint a romániai olajfeldolgozásnak a 40, a görögnek pedig körülbelül az 50 százaléka megy exportra, az nagyjából

mégis igaz lehet, hogy egyedül e két ország is gondoskodhatna az ukrán gázolajellátás feléről.

Ukrajna tavaly 16 millió tonna dízelt vásárolt. Mindazonáltal e számánál is elakadhatunk. Az orosz Interfax hírügynökség és msá források például ennek a felére, 7,6 millió tonnára tették a teljes 2024-es ukrán olajtermékimportot, amelynek a dízel csak egy része.