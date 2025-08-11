Újabb spekulációs hullám indult meg a dollár ellen - hosszú távon is gyengülhet a zöldhasú

Az opciós kereskedők az ausztrál dollárt és az eurót használják arra, hogy kifejezzék az amerikai dollárral szembeni negatív várakozásaikat, miután az Egyesült Államokból érkező friss gazdasági adatok csalódást keltettek. A határidős piacokon újabb spekulációs hullám indult, amely a dollár további jelentős gyengülését idézheti elő.

Az amerikai dollár hosszú távú gyengülésére játszik a devizapiac / Fotó: AFP

Az ausztrál dollárt támogatja az ausztrál jegybank „óvatos és fokozatos” lazítási politikája, valamint a javuló kockázati étvágy. (Az ausztrál deviza iránti kereslet növekedése hagyományosan a kockázatvállalási hajlandóság erősödésének a jele.) Az euró vonzerejét erősítik a várakozások, hogy

a régiós védelmi kiadások növekedése támogatni fogja az euróövezet gazdaságát, illetve

az Európai Központi Bank szigorúbb hangvételű kommunikációja.

Ezzel szemben az amerikai dollár kilátásai romlottak, miután a júliusi foglalkoztatási adatok elmaradtak a várakozásoktól, és a korábbi hónapok számait is lefelé módosították.

A devizapiac a dollár további gyengülésére fogad

A Standard Chartered Bank „nagy érdeklődést” tapasztalt az euró-amerikai dollár és az ausztrál dollár-amerikai dollár call opciók iránt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatok közzététele után – mondta a Bloombergnek Saurabh Tandon, a bank szingapúri globális devizaopciós részlegének vezetője. A piac most

az amerikai inflációs adatokat várja, és

árgus szemekkel figyeli az amerikai jegybank, a Federal Reserve Jackson Hole-ban tartandó szokosos éves dzsemboriját, amelyen az amerikai jegybankárok mellett a világ számos pénzügyi vezetője is részt vesz.

Az ausztrál dollárra és euróra vonatkozó bullopciók (amelyek ezeknek a devizáknak az erősödésére fogadnak) növekedése azt jelzi, hogy egyre erősebb a meggyőződés a dollár további gyengülésével kapcsolatban. Néhány befektető korábban optimistává vált a dollárral kapcsolatban, amikor több ország is kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, most azonban ez a trend fordulatot mutat.

Az EU–USA kereskedelmi megállapodás bejelentése után tapasztaltunk némi keresletet a dollár iránt, opciós ügyleteken keresztül, de ezt a témát gyorsan háttérbe szorította a foglalkoztatottsági adatok negatív felülvizsgálata

– mondta Jamie Sanders, az RBC Capital Markets londoni devizaopciós kereskedési igazgatója.