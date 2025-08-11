Deviza
Újabb spekulációs hullám indult meg a dollár ellen - hosszú távon is gyengülhet a zöldhasú

A romló amerikai makrogazdasági helyzet miatt ismét apadt a bizalom a zöldhasú iránt. A devizapiacok a dollár további jelentős gyengülésére számítanak.
D. GY.
2025.08.11., 20:06

Az opciós kereskedők az ausztrál dollárt és az eurót használják arra, hogy kifejezzék az amerikai dollárral szembeni negatív várakozásaikat, miután az Egyesült Államokból érkező friss gazdasági adatok csalódást keltettek. A határidős piacokon újabb spekulációs hullám indult, amely a dollár további jelentős gyengülését idézheti elő.

Az amerikai dollár hosszú távú gyengülésére játszik a devizapiac / Fotó: AFP

Az ausztrál dollárt támogatja az ausztrál jegybank „óvatos és fokozatos” lazítási politikája, valamint a javuló kockázati étvágy. (Az ausztrál deviza iránti kereslet növekedése hagyományosan a kockázatvállalási hajlandóság erősödésének a jele.) Az euró vonzerejét erősítik a várakozások, hogy 

  • a régiós védelmi kiadások növekedése támogatni fogja az euróövezet gazdaságát, illetve 
  • az Európai Központi Bank szigorúbb hangvételű kommunikációja. 
  • Ezzel szemben az amerikai dollár kilátásai romlottak, miután a júliusi foglalkoztatási adatok elmaradtak a várakozásoktól, és a korábbi hónapok számait is lefelé módosították.

A devizapiac a dollár további gyengülésére fogad

A Standard Chartered Bank „nagy érdeklődést” tapasztalt az euró-amerikai dollár és az ausztrál dollár-amerikai dollár call opciók iránt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatok közzététele után – mondta a Bloombergnek Saurabh Tandon, a bank szingapúri globális devizaopciós részlegének vezetője. A piac most 

  • az amerikai inflációs adatokat várja, és 
  • árgus szemekkel figyeli az amerikai jegybank, a Federal Reserve Jackson Hole-ban tartandó szokosos éves dzsemboriját, amelyen az amerikai jegybankárok mellett a világ számos pénzügyi vezetője is részt vesz. 

Az ausztrál dollárra és euróra vonatkozó bullopciók (amelyek ezeknek a devizáknak az erősödésére fogadnak) növekedése azt jelzi, hogy egyre erősebb a meggyőződés a dollár további gyengülésével kapcsolatban. Néhány befektető korábban optimistává vált a dollárral kapcsolatban, amikor több ország is kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, most azonban ez a trend fordulatot mutat. 

Az EU–USA kereskedelmi megállapodás bejelentése után tapasztaltunk némi keresletet a dollár iránt, opciós ügyleteken keresztül, de ezt a témát gyorsan háttérbe szorította a foglalkoztatottsági adatok negatív felülvizsgálata 

– mondta Jamie Sanders, az RBC Capital Markets londoni devizaopciós kereskedési igazgatója.

A szeptemberig lejáró, 

  • az ausztrál dollár erősödésével nyerésre álló call opciók kereskedési volumene augusztus 7-én háromszorosa volt a bearish put opciók (vagyis az ausztrál dollár gyengülésére fogadó ügyletek) volumenének – derült ki a CME Group adataiból. 
  • Az euróra vonatkozó call opciók forgalma ugyanazon a napon 77 százalékkal haladta meg a put opciókét.

 

A  zöldhasú gyengülése az azonnali piacokon is folytatódott hétfőn: a befektetők a héten várható események kimenetelére figyelnek. Ezek között szerepel 

  • a kedden érkező, júliusi amerikai fogyasztóiárindex-adat, 
  • a washingtoni és pekingi vámmegállapodás szintén keddi határideje, 
  • valamint a pénteki orosz–amerikai csúcstalálkozó.
    A dollárindex 0,2 százalékkal, 98,073 pontra esett, miután múlt héten 0,4 százalék csökkenést könyvelt el. 

Ha lassul az amerikai infláció, szeptemberben vághat a Fed

A lassuló amerikai infláció megerősítheti a jövő havi vágásra vonatkozó várakozásokat, de ha arra utaló jelek mutatkoznak, hogy Donald Trump elnök vámintézkedései áremelkedést idéznek elő, az a Fedet kivárásra késztetheti. Francesco Pesole, az ING devizastratégája a Reutersnek elmondta, hogy az amerikai maginfláció havi 0,3 százalékos emelkedése még adna némi mozgásteret a Fednek a kamatcsökkentésre. 

A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a maginfláció 0,3 százalékkal nőhetett júliusban, így az éves ráta 3 százalékra emelkedne.

A pénzpiaci kereskedők körülbelül 90 százalékos eséllyel árazzák a jövő havi kamatcsökkentést, az év végéig 58 bázispontnyi lazítást várnak, ami két negyed százalékpontos vágást jelentene, valamint nagyjából egyharmad esélyt egy harmadikra.

A Fed személyi változásai is nyomás alá helyezik a dollárt, Trump készül olyan döntéshozókat kinevezni, akik az ő enyhébb monetáris politikai nézeteit támogatják, beleértve egy új elnök kinevezését Jerome Powell mandátumának májusi lejárta után.

A kereskedelmi tárgyalásokra is figyeltek a befektetők, mivel közeledett Trump augusztus 12-i határideje az amerikai–kínai megállapodásra, különösen a félvezetőipari politika a fontos. 

A piac teljes mértékben beárazta, hogy hosszabbítás lesz

– mondta Chris Weston, a Pepperstone Group elemzési vezetője, hozzátéve, hogy legvalószínűbb egy újabb 90 napos fegyverszünet.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
