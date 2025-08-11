Újabb spekulációs hullám indult meg a dollár ellen - hosszú távon is gyengülhet a zöldhasú

Az opciós kereskedők az ausztrál dollárt és az eurót használják arra, hogy kifejezzék az amerikai dollárral szembeni negatív várakozásaikat, miután az Egyesült Államokból érkező friss gazdasági adatok csalódást keltettek. A határidős piacokon újabb spekulációs hullám indult, amely a dollár további jelentős gyengülését idézheti elő.
Az ausztrál dollárt támogatja az ausztrál jegybank „óvatos és fokozatos” lazítási politikája, valamint a javuló kockázati étvágy. (Az ausztrál deviza iránti kereslet növekedése hagyományosan a kockázatvállalási hajlandóság erősödésének a jele.) Az euró vonzerejét erősítik a várakozások, hogy
A Standard Chartered Bank „nagy érdeklődést” tapasztalt az euró-amerikai dollár és az ausztrál dollár-amerikai dollár call opciók iránt a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottsági adatok közzététele után – mondta a Bloombergnek Saurabh Tandon, a bank szingapúri globális devizaopciós részlegének vezetője. A piac most
Az ausztrál dollárra és euróra vonatkozó bullopciók (amelyek ezeknek a devizáknak az erősödésére fogadnak) növekedése azt jelzi, hogy egyre erősebb a meggyőződés a dollár további gyengülésével kapcsolatban. Néhány befektető korábban optimistává vált a dollárral kapcsolatban, amikor több ország is kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal, most azonban ez a trend fordulatot mutat.
Az EU–USA kereskedelmi megállapodás bejelentése után tapasztaltunk némi keresletet a dollár iránt, opciós ügyleteken keresztül, de ezt a témát gyorsan háttérbe szorította a foglalkoztatottsági adatok negatív felülvizsgálata
– mondta Jamie Sanders, az RBC Capital Markets londoni devizaopciós kereskedési igazgatója.
A szeptemberig lejáró,
A zöldhasú gyengülése az azonnali piacokon is folytatódott hétfőn: a befektetők a héten várható események kimenetelére figyelnek. Ezek között szerepel
A lassuló amerikai infláció megerősítheti a jövő havi vágásra vonatkozó várakozásokat, de ha arra utaló jelek mutatkoznak, hogy Donald Trump elnök vámintézkedései áremelkedést idéznek elő, az a Fedet kivárásra késztetheti. Francesco Pesole, az ING devizastratégája a Reutersnek elmondta, hogy az amerikai maginfláció havi 0,3 százalékos emelkedése még adna némi mozgásteret a Fednek a kamatcsökkentésre.
A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a maginfláció 0,3 százalékkal nőhetett júliusban, így az éves ráta 3 százalékra emelkedne.
A pénzpiaci kereskedők körülbelül 90 százalékos eséllyel árazzák a jövő havi kamatcsökkentést, az év végéig 58 bázispontnyi lazítást várnak, ami két negyed százalékpontos vágást jelentene, valamint nagyjából egyharmad esélyt egy harmadikra.
A Fed személyi változásai is nyomás alá helyezik a dollárt, Trump készül olyan döntéshozókat kinevezni, akik az ő enyhébb monetáris politikai nézeteit támogatják, beleértve egy új elnök kinevezését Jerome Powell mandátumának májusi lejárta után.
A kereskedelmi tárgyalásokra is figyeltek a befektetők, mivel közeledett Trump augusztus 12-i határideje az amerikai–kínai megállapodásra, különösen a félvezetőipari politika a fontos.
A piac teljes mértékben beárazta, hogy hosszabbítás lesz
– mondta Chris Weston, a Pepperstone Group elemzési vezetője, hozzátéve, hogy legvalószínűbb egy újabb 90 napos fegyverszünet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.