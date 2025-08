Donald Trump pezsgőt bonthat: csökkenésnek indult az amerikai kereskedelmi hiány

Bár júniusban még a vámháborús szünetet jellemző 10 százalékos tarifa volt érvényben az Egyesült Államokban, úgy tűnik, már ez is segített nemcsak az amerikai költségvetés bevételi oldalán, de a kereskedelmi deficit mérséklésében is, hiszen a hónap során feljegyzett külkereskedelmi hiány 60,2 milliárd dollárra olvadt a májusi 71,7 milliárd dolláros szintről – közölte kedden honlapján az amerikai Gazdaságelemzési Iroda (Bureau of Economic Analysis, BEA).

A vámháború egyelőre Donald Trump elképzeléseit igazolta / Fotó: AFP

Donald Trump vámháborúja úgy tűnik, hozta, amit az elnök várt ettől

Ez 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb érték, ami főként az import visszaesésének az eredménye, ami a májusi 350,3 milliárd dollárról 337,5 dollárra csökkent, miközben az export 278,6 milliárd dollárról 277,3 milliárd dollárra csökkent. Az elemzői várakozások némileg magasabb, 61,4 milliárd dolláros deficitet előlegeztek meg, miután a tényadatnál némileg magasabb importra számítottak.

A Donald Trump által bevezetett vámok tehát egyelőre úgy tűnik, hogy tényleg képesek mérsékelni az Egyesült Államok kereskedelmi hiányát, miközben a kormányzat bevételei is nőttek , és egyelőre az infláció sem ugrott meg. Azonban augusztustól már a legtöbb terméket magasabb vámok terhelik, így nagy kérdés, hogy az áremelkedés továbbra is elkerülhető lesz-e, ahogy az is, hogy a jövőben hogyan alakul az amerikai kereskedelmi hiány.

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az elnöknek sikerült csökkentenie az ország hiányát, növelni a bevételeket az infláció elszabadulás és a gazdaság lassulása nélkül.

A vámok késleltetett hatása miatt azonban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed eddig nem vállalkozott a kamatok csökkentésére, ami Trump és a Fed élén álló Jerome Powell közötti konfliktus alapját is jelenti. A múlt héten közzétett, nagy vihart kavart munkaerőpiaci adatok után azonban könnyen lehet, hogy a Fed következő ülésén már teljesül Trump vágya és a kamatok is elkezdenek csökkenni.