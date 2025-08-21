Visszájára sült el a szankciós fegyver: Oroszország nagy szövetségest nyert

India és Oroszország célja, hogy az éves kereskedelmi forgalmukat mintegy 50 százalékkal, 100 milliárd dollárra növeljék a következő öt évben – jelentette ki egy magas rangú diplomata a Bloombergnek. A két ország a vámok csökkentésével próbálja ösztönözni a kereskedelmet, miközben mindkettőjük viszonya egyre feszültebb a Donald Trump vezette Egyesült Államokkal.

Donald Trump amerikai elnök pont az ellenkezőjét érte el a büntetővámokkal és a fenyegetéseivel, mint amit szeretett volna, Oroszország és India összehajoltak / Fotó: AFP

Szubrahmanjam Dzsaisankar indiai külügyminiszter szerdán, a moszkvai India–Oroszország Üzleti Fórumon hangsúlyozta, hogy

a cél érdekében el kell távolítani a kereskedelmet akadályozó tényezőket, és csökkenteni kell a nem vámjellegű korlátokat.

Oroszország India negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere, míg India Oroszország második legnagyobbja.

Dzsaisankar azt is javasolta, hogy

India és Oroszország dolgozzon a kereskedelem szélesítésén, ösztönözze közös vállalatok létrehozását, és gyakrabban találkozzon annak érdekében, hogy zökkenőmentesebbé tegye az együttműködést, ideértve a fizetési rendszerek rendezését is.

Ez utóbbi azért fontos, mert a Nyugat kitiltotta az orosz bankokat a világszerte használt Swift-rendszerből, ami meghatározó az elektronikus fizetéseknél, főként a külkereskedelemben. Oroszország már évekkel előtt tett róla, hogy a határain belül egy ilyen kitiltás ne okozzon problémát.

Az indiai miniszter szerint a növekvő globális bizonytalanság ismét a „megbízható és stabil partnerek” fontosságára mutat rá. „Jól tudjuk mindannyian, hogy bonyolult geopolitikai helyzetben találkozunk. Vezetőink szoros és rendszeres kapcsolatban állnak” – utalt az Egyesült Államok abbéli szándékára, hogy a világ legnépesebb országa szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal.

India az amerikai vámfenyegetések hatására azonban nem Oroszországtól, hanem Amerikától távolodott el. Ennek kifejeződése az is, hogy Modi indiai miniszterelnök barátjának nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a héten telefonált vele.

Donald Trump kormánya szerint India az orosz olaj vásárlásával finanszírozza Putyin ukrajnai háborúját. Az amerikai elnök 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, és azzal fenyegette meg az országot, hogy augusztus 27-én ezt 50 százalékra emeli. Ez a büntetővám versenyképtelenné tenné India évi 85 milliárd dolláros amerikai exportját.