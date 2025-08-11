Trump: az arany nem lesz vámköteles – visszavonta a megdöbbentő szabályt

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyimportot nem sújtják vámok. Ezzel felülírta az amerikai vámhatóság döntését, amely jelentős vámtételt szabott volna ki a Svájcból érkező aranyrudakra.
Az amerikai elnök a Truth Social felületén közölte: „Az aranyra nem lesz vám!” A döntés gyorsan hatott a piacokra: az arany határidős jegyzése hétfőn 2,48 százalékkal 3404,70 dollárra esett unciánként.
A nemesfém árfolyama pénteken még történelmi csúcson járt, miután az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hivatalának határozata értelmében az 1 kilogrammos és a 100 unciás svájci aranyrudakra a Svájccal szemben bevezetett harminckilenc százalékos vám vonatkozott volna.
A Svájci Nemesfém Szövetség pénteken figyelmeztetett: a vámhatósági értelmezés szerint a szabály nemcsak a Svájcból érkező szállítmányokra, hanem minden, az USA-ba importált 1 kilogrammos és 100 unciás öntött aranyrúdra kiterjedt volna, függetlenül a származási országtól. Trump döntésével ez a fenyegetés megszűnt.
Utolérte a végzete Európa egyik leggazdagabb országát: végül az arany okozza a vesztét – a politikusok képtelenek elfogadni
Svájc legnagyobb exportcikke az arany, Amerikába 61,5 milliárd dollárnyi áramlik belőle évente. A svájci aranyforgalom lehetett a 39 százalékos amerikai vám kiváltó oka egyesek szerint, most kártérítést követelnek az egész ország számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.