eurozóna
Draghi-jelentés
versenyképesség

Kimondta az igazságot a Draghi-jelentés szerzője: az EU elvesztette globális hatalmát és befolyását

Mario Draghi volt EKB elnök és volt olasz kormányfő szerint az EU marginális szerepet játszik az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban, és szemlélője csak az iráni és az izraeli konfliktusoknak. A Draghi-jelentés szerzője kimondta a Brüsszel számára kényelmetlen igazságot.
D. GY.
2025.08.23., 13:20

Mario Draghi, az ismert Draghi-jelentés szerzője pénteken kijelentette: a 2025-ös események kemény igazságot tártak fel: az Európai Unió többé nem hiheti, hogy nagy gazdasága globális hatalmat és befolyást biztosít számára.

Mario Draghi Draghi-jelentés
A Draghi-jelentés szerzője kimondta a Brüsszelnek kényelmetlen igazságot / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez az év az lesz, amelyre úgy emlékezünk majd, hogy ez az illúzió szertefoszlott 

mondta az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke a tengerparti Rimini városában tartott beszédében.

Bele kellett törődnünk a legnagyobb kereskedelmi partnerünk és régi szövetségesünk, az Egyesült Államok által kivetett vámokba 

– folytatta a találkozón, amelyet római katolikus szerveztek rendeztek.
„Ugyanez a szövetséges kényszerített minket arra, hogy növeljük a katonai kiadásainkat – egy döntés, amelyet talán így is meg kellett volna hoznunk, de olyan módokon és formákban, amelyek valószínűleg nem tükrözik Európa érdekeit” - tette hozzá.

Draghi kijelentette, hogy az EU csak "szemlélője" az iráni és a gázai konfliktusoknak, és kijelentette, hogy a 

blokk „viszonylag marginális szerepet” játszott az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban, 

annak ellenére, hogy a legtöbb támogatást az EU nyújtotta az országnak, és neki fűződik a legnagyobb érdeke egy „igazságos békéhez”.

A Draghi-jelentés pusztába kiáltott szóvá vált

Draghi régóta sürgeti az európaiakat, hogy javítsák versenyképességüket. Tavaly egy befolyásos jelentést tett közzé, amely részletes ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság számára a tőkepiaci unió létrehozásáról, valamint az innováció és a növekedés finanszírozásáról.

„Ezek az események eloszlatták minden illúziónkat arról, hogy a pusztán gazdasági dimenzió bármilyen formában biztosítaná a geopolitikai hatalmat” – mondta Draghi online, élőben közvetített beszédében.

Világrend

Világrend
650 cikk

 

5 perc
