Kimondta az igazságot a Draghi-jelentés szerzője: az EU elvesztette globális hatalmát és befolyását

Mario Draghi, az ismert Draghi-jelentés szerzője pénteken kijelentette: a 2025-ös események kemény igazságot tártak fel: az Európai Unió többé nem hiheti, hogy nagy gazdasága globális hatalmat és befolyást biztosít számára.
Ez az év az lesz, amelyre úgy emlékezünk majd, hogy ez az illúzió szertefoszlott
– mondta az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke a tengerparti Rimini városában tartott beszédében.
Bele kellett törődnünk a legnagyobb kereskedelmi partnerünk és régi szövetségesünk, az Egyesült Államok által kivetett vámokba
– folytatta a találkozón, amelyet római katolikus szerveztek rendeztek.
„Ugyanez a szövetséges kényszerített minket arra, hogy növeljük a katonai kiadásainkat – egy döntés, amelyet talán így is meg kellett volna hoznunk, de olyan módokon és formákban, amelyek valószínűleg nem tükrözik Európa érdekeit” - tette hozzá.
Draghi kijelentette, hogy az EU csak "szemlélője" az iráni és a gázai konfliktusoknak, és kijelentette, hogy a
blokk „viszonylag marginális szerepet” játszott az ukrajnai háború lezárására irányuló béketárgyalásokban,
annak ellenére, hogy a legtöbb támogatást az EU nyújtotta az országnak, és neki fűződik a legnagyobb érdeke egy „igazságos békéhez”.
Draghi régóta sürgeti az európaiakat, hogy javítsák versenyképességüket. Tavaly egy befolyásos jelentést tett közzé, amely részletes ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság számára a tőkepiaci unió létrehozásáról, valamint az innováció és a növekedés finanszírozásáról.
„Ezek az események eloszlatták minden illúziónkat arról, hogy a pusztán gazdasági dimenzió bármilyen formában biztosítaná a geopolitikai hatalmat” – mondta Draghi online, élőben közvetített beszédében.
