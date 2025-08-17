A drónos kiszállítás forradalmasíthatja a kiskereskedelmet – ez lehet a hátulütője

Az elmúlt években egyre jobban felértékelődött a drónok szerepe. Bár a hazai hírekbe elsősorban a hobbifotósok és videósok révén, valamint az orosz–ukrán háború kapcsán került, valójában jóval sokoldalúbb eszközökről van szó. A pilóta nélküli légi járműveket ugyanis többek között a különböző mentési és tűzoltási műveleteknél, valamint az áruszállításnál is használják. Ez utóbbi területen ráadásul jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik a szegmens.

A tengerentúlon egyre több kiskereskedelmi vállalat nyit a drónos kiszállítás felé / Fotó: Shutterstock

A szállítódrónok terjedése az Amerikai Egyesült Államokban azonban mégsem olyan robbanásszerű, mint ahogy azt előzetesen várták. Több mint hat évvel azt követően, hogy a Szövetségi Légi Közlekedési Hatóság (FAA) jóváhagyta a drónokkal történő kereskedelmi házhoz szállítást, a szolgáltatás többnyire néhány külvárosi és vidéki területre korlátozódik. A New Atlas cikke szerint azonban ez hamarosan megváltozhat.

A FAA ugyanis nemrég egy új szabály bevezetését javasolta, amely megkönnyítené a vállalatok számára bizonyos drónok repülését az üzemeltető látómezején kívül, ezáltal nagyobb távolságokat tehetnének meg a járművekkel. A fenti szabály alól ugyanis lehet mentességet szerezni, azonban ahhoz légi fuvarozóként való tanúsítást kellett szerezniük. Jelenleg kevés vállalat rendelkezik ilyen dokumentumokkal. Az új szabályozás célja a folyamat egyszerűsítése, az engedélyeket megszerző kiskereskedelmi vállalatok szerint a megrendelések légi úton történő teljesítésével több millió további amerikai háztartás számára elérhetővé válhat a szolgáltatásuk.

Egyre több cég próbálkozik meg a drónos kiszállítással

A Walmart és a Wing (a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a tulajdonában lévő dróncég) jelenleg 18 Walmart áruházból végez házhoz szállítást a dallasi térségben. A szolgáltatást 2026 nyarára 100 Walmart áruházra tervezik kiterjeszteni Atlantában, Charlotte-ban (Észak-Karolina), Houstonban, valamint Orlandóban és Tampában (Florida).

Az Amazon 2022 végén indította el Prime Air nevű szállítási szolgáltatását a Texasban található College Stationban, és tavaly kapta meg az FAA engedélyét önálló drónok üzemeltetésére, amelyek a pilóta látómezején túl is repülnek. Az e-kereskedelmi vállalat azóta kiterjesztette drónszállítási programját Phoenix külvárosára, és tervezi a szolgáltatás bevezetését Dallasban, San Antonióban, Texasban és Kansas Cityben.