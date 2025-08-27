Kijev blöffje: évi tízmillió drónt gyártanának

Ukrajna, a Nyugat egy része azt a taktikát próbálja általánosítani, amelyet egykoron és ma is az „engedelmes követők” (Coalition of the Willing) koalíciójába be nem állókkal szemben alkalmaztak-alkalmaznak. Azaz egyoldalú és magabiztos nyilatkozatokkal azt a látszatot kelteni, mintha a másik fél – jelen esetben az Egyesült Államok – is egyetértene a projekttel. Jelen esetben drónok gyártásával kapcsolatban borzolta fel a kedélyeket egy kijevi nyilatkozat.

Amerikai drón egy francia kiállításon – Washington féltve őrzi a drónok csúcstechnológiáját / Fotó: Hans Lucas via AFP

Keith Kellogg amerikai elnöki különmegbízott kijevi tárgyalásain elhangzott egy ukrán javaslat, amely szerint Ukrajna részvételével a következő öt évben megvalósul a világ egyik legnagyobb fegyverkezési programja.

Zelenszkij elnök szerint ez a megállapodástervezet évi tízmillió (azaz havi csaknem egymillió) drón gyártását irányozza elő.

Az ukrán javaslatra mindeddig nem érkezett érdemi amerikai kormányválasz.

Drónok futószalagon?

Ha az USA elfogadja a kijevi indítványt, Trump elnök jóváhagyásával átadják azt a hadiipari magánszektornak, hogy tanulmányozza a projektet, tegyen megvalósítási javaslatot mind a pénzügyi, befektetési, mind pedig a technikai-technológiai vonatkozásokat illetően.

Az USA-ban a Northrop-Grumman hadiipari nagyvállalat jelenleg a legjelentősebb dróngyártó.

Ám az ő drónjaik vadászgépméretű nagy eszközök, amelyek ilyen nagyságrendű közös gyártására Ukrajna aligha lenne alkalmas. Mi több, az ilyen nagy, repülőgép-típusú drónok üzemben tartására hatalmas és szupertechnikával felszerelt műszaki-katonai háttér kell, amellyel Ukrajna nem rendelkezik.

Washington féltve őrzi katonai technológiáját

És ott az örök biztonsági probléma. A gyanakvó amerikaiak sokáig saját szövetségeseiknek sem adták el biztonsági megfontolásokból ezeket az eszközöket. Washingtonban a CIA, a Pentagon pontosan tudja, hogy

az oroszok előbb-utóbb rátennék a kezüket az ukrán–amerikai gyártmányokra.

A Moszkva által irányított különleges erők, a rakétatüzérek – mint a munkácsi amerikai Flex-gyár elleni támadás is jelezte – vadásznak az ukrán-külföldi hadiipari vegyesvállalatokra. A támadásban amerikai állampolgárok is megsérülhettek.

Ugyanezt lehet elmondani a General Atomicsról (GA), amely a Magyarországon az 1999-es Jugoszlávia–NATO légi háború idején Taszárról indította MQ-1 Predator felderítőgépeit.

A Predator későbbi típusai a hasonlóképpen a GA által gyártott (még nagyobb) MQ-9 Reaperrel ma már az amerikai és néhány nagy szövetséges nyugati állam légi erejében hírszerzési-megfigyelési-felderítési (ISR) és célzott csapásmérési feladatokat látnak el.

Az USA lemaradt a dróntechnológiában