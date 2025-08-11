Szlovák hegyi autópálya-szakaszt építhet a Duna Aszfalt - kőkemény a terep

A D3-as szlovák autópálya északi, kiszucai szakaszának megépítésére kiírt tender egyik győztese a magyar Duna Aszfalt, az építőipari cég másik két partnere a szlovák Váhostav és Metrostav lesz – tette közzé a szlovák építésügyi tárca a végeredményt.
A három cég azt vállalta, hogy a Csaca (Cadca) járási székhelyig tartó 5,3 kilométeres szakaszt 230 millió euróért (áfa nélkül) építi meg.
Nagyon örülök, hogy a versenypályázatot lezárhattuk, ez jó hír Kiszuca és Szlovákia számára is. Mivel az eredeti ár 306 millió euróról szólt, a megtakarítás is tetemes
Nehéz terepen épít a Duna Aszfalt – nyilatkozta Jozef Ráz közlekedési miniszter. Az Oscadnica-Cadca szakasz ugyan rövid, azonban
– tájékoztatott a közlekedési tárca.
Kiszuca Észak-Szlovákiában található, rendkívül bonyolult domborzati viszonyokkal, ezer méter feletti hegyekkel, határos Csehországgal és egyben Lengyelországgal is.
Lengyelország felől nagyon erőteljes az átmenő forgalom, naponta több mint 20 ezer jármű szeli át Kiszucát, ezek közül sok a kamion. A D3-as autópálya építése kiemelten fontos Pozsony számára, mivel a transzeurópai úthálózat részét képezi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.