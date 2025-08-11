Szlovák hegyi autópálya-szakaszt építhet a Duna Aszfalt - kőkemény a terep

A D3-as szlovák autópálya északi, kiszucai szakaszának megépítésére kiírt tender egyik győztese a magyar Duna Aszfalt, az építőipari cég másik két partnere a szlovák Váhostav és Metrostav lesz – tette közzé a szlovák építésügyi tárca a végeredményt.

Szlovák autópálya-szakasz építésére kiírt tendert nyert a Duna Aszfalt (képünk illusztráció) / Fotó: NurPhoto via AFP

A három cég azt vállalta, hogy a Csaca (Cadca) járási székhelyig tartó 5,3 kilométeres szakaszt 230 millió euróért (áfa nélkül) építi meg.

Nagyon örülök, hogy a versenypályázatot lezárhattuk, ez jó hír Kiszuca és Szlovákia számára is. Mivel az eredeti ár 306 millió euróról szólt, a megtakarítás is tetemes

Nehéz terepen épít a Duna Aszfalt

Nehéz terepen épít a Duna Aszfalt – nyilatkozta Jozef Ráz közlekedési miniszter. Az Oscadnica-Cadca szakasz ugyan rövid, azonban

az 5 kilométeres szakaszon

21 híd, továbbá egy

600 méteres alagút is épül,

emellett zajvédő fal, autósoknak pihenőhely, sőt, állatok migrációját lehetővé tevő átjáró is

– tájékoztatott a közlekedési tárca.

Kiszuca Észak-Szlovákiában található, rendkívül bonyolult domborzati viszonyokkal, ezer méter feletti hegyekkel, határos Csehországgal és egyben Lengyelországgal is.

Lengyelország felől nagyon erőteljes az átmenő forgalom, naponta több mint 20 ezer jármű szeli át Kiszucát, ezek közül sok a kamion. A D3-as autópálya építése kiemelten fontos Pozsony számára, mivel a transzeurópai úthálózat részét képezi.