Egészségesebbnek érzik magukat a magyar férfiak, mint a németek

Miközben Magyarországon az ellenzék az egészségügy állapotából igyekszik politikai témát faragni, az általános lelkiállapotunkra minden bizonnyal az gyakorol alapvető befolyást, hogy egészségesnek érezzük-e magunkat, vagy nem. Ez is mérhető. Mérik is, ahogy az egészségi mutatókat szintén. Számos meglepetés érheti, aki elkezdi bogarászni az Eurostat friss összesítését.

Egészség és az európaiak: ha őket kérdik, minden másképp van, mint a politikában / Fotó: Real Sports Photos / shutterstock

Az adatokat böngészve olyan sokszor merül fel a „nem is gondoltam” faktor, hogy olvasóinkat arra biztatjuk, még ne most, de maguk is keressék fel az elemzést. De előbb néhány kiugró érdekességére itt is felhívnánk a figyelmet.

Egészség: több magyar, mint német férfi szerint van meg

Az általános alapmegállapítások:

2024-ben az Európai Unióban (EU) az emberek több mint kétharmada (68,4 százaléka) nagyon jónak vagy jónak ítélte a saját egészségét.

A férfiak és a nők érzete közt azonban szinte szakadéknak nevezhetjük a különbséget: a férfiak 71, a nőknek pedig csak 66 százaléka érzi úgy, hogy jól van. Az íreknél és a luxemburgiaknál alig van különbség egyébként, a szakadék a legnagyobb: Litvániában (9,7 pont), Máltán, Bulgáriában, Portugáliában (mind 7,6 pont), Lettországban (7,4 pont) és Romániában (7,2 pont).

Ami a magyar adatokat illeti: szinte átlagosak, illetve hajszállal rosszabbak az átlagnál, de jobbak mint a lengyel, a portugál vagy bármelyik balti állam.

Érdekes az összehasonlítás a németekkel, akiknek legendás egészségügyét gyakran emlegeti a hazai baloldali sajtó, szembeállítva a magyarral. Az Eurostat adatai szerint a németek jóegészség-érzete szintén nem éri el az uniós átlagot. A német férfiak a magyaroknál kevésbé érzik egészségesnek magukat, a hölgyek esetében azonban fordított a helyzet.

Európa legegészségesebb országai: nem azok, amelyekre gondolnánk

Egyéb meghökkentő is akad az adatokban. Málta nem tartozik a leggazdagabb uniós tagok közé (miközben az írek igen), ezért meglepő lehet, hogy sehol Európában nem érzik magukat olyan egészségesnek az emberek – legalábbis a férfiak –, mint ezen a szigeten.