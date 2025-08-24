Deviza
EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16% EUR/HUF394.94 -0.12% USD/HUF337.84 +0.14% GBP/HUF453.31 -0.63% CHF/HUF418.06 -0.63% PLN/HUF92.94 +0.25% RON/HUF78.38 +0.16% CZK/HUF16.15 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború
fegyverszállítmány
Ukrajna
Mark Carney

Egymilliárd dolláros ajándékot kap Ukrajna Kanadától

Kanada 1 milliárd dollár értékben szállít Ukrajnának drónokat, rakétákat és páncélozott járműveket. Ezt Mark Carney kanadai kormányfő jelentette be vasárnap Kijevben.
VG
2025.08.24, 15:11

Kanada 1 milliárd dollár értékű fegyvert biztosít Ukrajnának, ezt vasárnap jelentette be a Kijevben Mark Carney kanadai miniszterelnök, aki Ukrajna Szovjetuniótól való függetlenedésének évfordulóján látogatott az orosz inváziótól sújtott országba. A hadászati csomag drónok, rakéták és páncélozott járművek átadását is magában foglalja.

Kanada, Ukrajna, Mark Carney
Mark Carney (j) kanadai miniszterelnök gáláns felajánlást tett Ukrajna számára / Fotó: AFP

A júniusi G7-csúcstalálkozón Kanada további 2 milliárd dolláros katonai segítségnyújtást ígért. Ma büszkén jelentem be, hogy ebből az összegből több mint 1 milliárd dollárt a fegyverarzenáljuk megerősítésére fordítunk – drónok, lőszer és páncélozott járművek leszállításán keresztül, amelyek már a jövő hónapban megérkeznek

 – mondta Carney az RBC-Ukraine hírügynökség beszámolója szerint.

A kanadai miniszterelnök azt is bejelentette, hogy országa több tízmillió dollárt biztosít sürgősségi segélyekre, óvóhelyek létrehozására és a kibertámadások elhárításának támogatására.

„Az ukrán gyermekek hazatéréséért létrehozott nemzetközi koalíció társelnökeként Kanada megerősíti az együttműködést Ukrajnával, az európai partnerekkel és az Egyesült Államokkal a gyermekek azonnali és feltétel nélküli visszatérésének biztosítása érdekében” – tette hozzá a kanadai kormányfő.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu