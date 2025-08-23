EKB: ősszel újraindulhatnak a kamatcsökkentési viták

Az Európai Központi Bank (EKB) várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat a következő hónapban, de az esetleges további csökkentésekről szóló viták ősszel újraindulhatnak, ha a gazdasági növekedés veszélybe kerül – értesült több forrásból a Reuters.

Az EKB székháza Frankfurtban - ősszel újraindulhatnak a kamatcsökkentési viták / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Christine Lagarde, az EKB elnöke júliusban kijelentette, hogy az euróövezet központi bankja „jó helyzetben van”, miután az alapkamatot 2 százalékon tartotta, ezzel lezárva az egy évig tartó kamatcsökkentési ciklust. A befektetők ezt követően hosszabb szünetre készültek fel.

Az EKB szerint elkerülhető a legpesszimistább forgatókönyv

Azonban az azóta napvilágot látott gazdasági adatok azt mutatták, hogy az euróövezet gazdasága ellenállóbb a vártnál, miközben az infláció az EKB 2 százalékos célja körül mozgott – jegyezték meg európai jegybanki tisztviselők, valamint a Federal Reserve jackson hole-i szimpóziumán felszólalók.

Donald Trump amerikai elnök kormánya 15 százalékos vámot vetett ki az Európai Unióból érkező importáruk többségére, ami közel állt az EKB saját előrejelzéseihez, és elkerülhetővé tette a legpesszimistább forgatókönyveket. Ez azt jelenti, hogy

a szeptember 11-re tervezett kamatcsökkentés már szükségtelen,

hacsak az addig beérkező adatok – például az augusztusi infláció, vagy a gazdasági aktivitási felmérések – hirtelen romlást nem mutatnak.

A hírügynökségnek nyilatkozó források ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az EKB legfrissebb gazdasági előrejelzései – amelyek szerint az infláció jövőre 2 százalék alá esik, mielőtt visszakapaszkodna a célszintre – további kamatcsökkentést is tartalmaznak.

Újabb viták várhatók az eurozóna monetáris politikájáról

Ezért a további monetáris lazításról szóló viták várhatóan újra napirendre kerülnek az EKB október 30-i és december 18-i ülésein, különösen akkor, ha az amerikai vámok elkezdenék éreztetni hatásukat az euróövezet legfontosabb kereskedelmi partnerének számító Egyesült Államokba irányuló exportban, vagy ha meghiúsulnának a remények az orosz–ukrán háború befejezésére – tették hozzá a források.